Як боротися з хронічною втомою

Коли весна вже на порозі, але зима ще не хоче відступати, коли день ще короткий і часто похмурий, а все навколо набуває гнітючого сірого відтінку, все життя неначе стає похмурим і нічим не радує. Особливо це стосується тих з нас, хто працює в офісі - встаєш, коли за вікном ще темно, повертаєшся додому - коли вже темно, на обід вибігаєш, кутаючись у пальто і намагаючись не затримуватися на вулиці під пронизливим зимовим вітром...

Ясна річ, організм відмовляється працювати в таких умови і, як наслідок, ми втомлюємося набагато швидше. А це разом з постійним недосипом та авітамінозом і призводить до перевтоми, яка взимку часто приймає хронічну форму. А до справжньої весни ще так далеко... Як же відновити сили?

Практикуючий психолог-консультант Ніна Берідзе стверджує, що справа не стільки в навколишній обстановці, скільки в нас самих. "Не можеш змінити ситуацію - зміни своє ставлення до неї", - говорить східна мудрість. А наші поради допоможуть зробити це швидко і легко!

1. Організуй режим дня з активним відпочинком. Адже відпочинок - це не тупе лежання біля телевізором після трудового дня, а зміна виду діяльності. Внеси до списку справ щоденні сеанси релаксації, щотижневий масаж або інші види відпочинку. Це відмінний спосіб навчитися вчасно відновлювати власні сили.

2. Знизь навантаження на організм. Розраховуй свої сили, намагайся не витрачати їх даремно. Не звалюй на себе занадто багато обов`язків.

А ще краще

3. Влаштуй ревізію своїх справ. Склади список справ, які потрібно зробити. Потім проранжуй їх від найважливіших до найбільш необов`язкових. Серед важливих обери найбільш термінові. Сплануй в часі виконання цих справ по ступені убування важливості й терміновості. Якщо бачиш, що часу на все не вистачить, викресли частину справ або довір їх виконання іншим людям.

4. Керуй потоком інформації, що ллється на тебе. Адже твій мозок - не кошик для сміття, не забивай голову великим обсягом непотрібної інформації.

5. Знайди баланс між критикою і похвалою на свою адресу. Зверни увагу на емоційний фон, що супроводжує більшість твоїх справ. Всі ми втрачаємо сили, якщо нас не цінують, принижують, постійно критикують. І можемо підбадьоритися, якщо нас хвалять і підтримують.

6. Переглянь своє харчування. Налягай на свіжі фрукти та овочі, рибу, морепродукти, горіхи, сир, кисломолочні продукти. Не переїдай, стеж за вагою. Регулярно проводь "вітамінізацію" організма, особливо вітамінами С та Е, а також комплексом вітамінів групи В.

7. Ходи пішки. Якщо 3-5 разів на тиждень здійснювати піші прогулянки по 20-30 хвилин не пізніше, ніж за 2 години до сну, і вже за 1-2 тижні відновлюється порушений сон і збільшується працездатність.

8. Частіше бувай на сонці (нехай такому рідкісному в цю пору року). Сонячні промені підсилюють вироблення медіатора активності - серотоніну.

9. Зроби повноцінним сон. Спи щонайменше 8-9 годин на добу. На ранок, щоб підбадьоритися, прийми контрастний душ.

10. Будь-якому невдоволенню протиставляй приємний спогад або емоцію. Це вкрай важливо, щоб не впасти в депресію, яка зазвичай супроводжує в перевтому. Адже у світі є безліч позитивних речей і, безсумнівно, в твоєму житті було більше хорошого.

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