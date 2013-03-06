Прем`єр-міністр України Микола Азаров пропонує розширити перелік препаратів, на які буде встановлено референтні ціни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Розвиток проекту стримується тим, що перелік аптек, які застосовують такі ціни, визначається місцевою владою. І тому їх мало. Думаю, настав час розповсюдити проект на всі аптеки. А також почати наступний етап введення референтних цін на інші групи ліків», - сказав М.Азаров.

Він доручив Міністерству охорони здоров`я упродовж двох тижнів розробити пропозицію щодо розвитку програми референтних цін.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році уряд ухвалив рішення на велику групу препаратів від гіпертонії встановити референтні ціни, тобто значно не перевищувати ціни на аналогічні препарати в сусідніх країнах.