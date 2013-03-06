Президент взяв участь у відкритті Черкаського обласного діагностично-консультативного центру

Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії відкриття Черкаського обласного діагностично-консультативного центру комунального закладу «Черкаська обласна лікарня» Черкаської обласної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, вітаючи присутніх із відкриттям закладу, глава держави зазначив, що кроки, які здійснює влада в рамках реалізації реформи медичної сфери, спрямовані на підвищення якості медичних послуг для населення та на поліпшення умов праці медиків.

«Це питання, яке ми ніколи не забуваємо, і ми його поступово вирішуємо. З року в рік ми збільшуємо заробітну плату, з року в рік ми покращуємо умови для роботи працівників медичної галузі», - сказав Президент.

За словами глави держави, на реконструкцію і модернізацію Черкаського обласного діагностично-консультативного центру було спрямовано 75 млн грн.

«Влада й надалі працюватиме над розбудовою Черкаської обласної лікарні, і в найближчих планах - відкриття обласного перинатального центру, яке має відбутися до кінця року», - сказав В.Янукович.

Президент вручив персоналу Черкаського обласного діагностично-консультативного центру ключі від двох реанімобілів.

Після урочистостей головний лікар закладу Олександр Дудник ознайомив главу держави з роботою центру. Він продемонстрував клінічно-діагностичну лабораторію, кабінети магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії.

Як зазначив О.Дудник, створення Черкаського обласного діагностично-консультативного центру, який розпочне прийом громадян за тиждень, дасть змогу жителям міста й області в максимально короткі терміни проходити обстеження на сучасному діагностичному обладнанні.

Після церемонії відкриття центру глава держава поспілкувався з жителями Черкас.

*** Діагностично-консультативний центр облаштований сучасним технічним обладнанням, зокрема комп’ютерним спіральним томографом, магнітно-резонансним томографом, рентгенапаратом експертного класу, апаратом ультразвукової діагностики експертного класу.