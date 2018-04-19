10 заповідей безконфліктної сім'ї

Ідеальний шлюб, в якому партнери ніколи не сваряться, завжди поступаються один одному і в будь-якій ситуації знаходять компроміс, - найяскравіший міф про сімейне життя. Будь-який досвідчений психолог скаже: такого просто не може бути. Але хто заважає нам до цього прагнути? Які кроки потрібно зробити? 1. Дружіть

«І нехай чоловік стані тобі добрим другом на все життя!» - це несподіване побажання я одержала на весіллі від 70-річної родички. Тоді головним мені здавалося інше: почуття! Друг? Це щось не з тієї опери. Тільки через роки мені вдалося усвідомити всю важливість цих простих слів. Пристрасті остигають. Любов стає спокійною і урівноваженою. На перший план у стосунках виходить дружба. Якщо її немає - немає розуміння. Немає довіри. Немає інтересу один до одного. Люди начебто живуть разом, але кожен обертається по своїй орбіті. Вони просто «тягнуть побут».

Щоб зрозуміти, чи не зник з ваших стосунків цей дружній початок, порівняй своє спілкування з чоловіком і з близькою подругою. Про що ви говорите, які таємниці довіряєте один одному, що робите разом? Навряд чи ти пред`являєш подрузі претензії з приводу якихось дрібниць: ти готова прийняти її з недоліками, тому що тобі з нею цікаво. Ти ставишся з повагою до її захоплень, роботи. Іноді ти жертвуєш своїми справами заради неї. І завжди готова прийти на допомогу! Чи можна сказати те ж саме про твої стосунки з чоловіком?..

«Дружба - той фундамент, на який надбудовуються любов і близькість. Постійно підтримуйте вашу дружбу! - радить психолог. - Виявляйте один до одного живу цікавість. Намагайтеся пізнати світ іншого, адже відчуття, що партнер знайомий до останньої волосинки, - лише ілюзія. Часто ми навіть не підозрюємо, про що він мріє і чим живе! Довіряйте один одному. І пропонуйте щиру допомогу».

Опирайтеся на дружбу!

2. Критикуйте, але приймайте

Як часто ми чуємо: приймайте коханих такими, які вони є! Але іноді дуже складно повірити у те, що лисіючий чоловік в майці, що поспішно спустошує тарілку з локшиною, і є той самий прекрасний принц, за якого ти колись виходила заміж. Але мудра любов якраз тим і сильна, що лисіюча людина в майці як і раніше залишається рідною і улюбленою. Зі всіма своїми недоліками. Прийняти цю недосконалість в партнерові - не означає змиритися. Прийняти - це впустити в серце.

3. Озвучуйте очікування

«Я думала, ні, була упевнена, що ти...» - «А звідки я знав?» Цей діалог наочно ілюструє те, що відбувається в мільйонах сімей. Дуже часто ми граємо один з одним в гру «Вгадай, що я хочу». Оскільки телепатією володіють одиниці, як правило, партнер не вгадує - і ми розчаровуємося в ньому: «Він мене не розуміє!» Та він би і радий зрозуміти, тільки потрібно пояснити.

«Говоріть вголос про свої потреби: «Я хочу», «Мені було б приємно», «Мене б порадувало, якби ти...» - радить психолог. - Це набагато ефективніше, ніж звинувачувати партнера в черствості і нечуйності. Відмітьте, що чоловікам потрібна конкретика: висловлюйте свої побажання ясно і без натяків, дивлячись в очі коханому. Поясніть, чому вам це важливо. Переконайтеся, що вас зрозуміли правильно. І ви одержите у відповідь те, на що сподівалися».

4. Не збирайте каменів за пазухою

Є дуже поширена жіноча помилка. Він, сам того не бажаючи, образив тебе. Але ти вирішуєш: «Про це не говоритиму. Якось переживу». Така покірливість, якій ти навіть десь бравуєш. Але образи не розсмоктуються. Вони нашаровуються одна на одну, і в один прекрасний момент на чоловіка обрушується такий цебер звинувачень і гніву, що він повністю збентежений. А головне, не може зрозуміти: звідки? Адже все було добре!

Щоб цього не відбувалося, важливо зрозуміти одну річ: приховуючи від коханих свої дійсні відчуття і переживання, ми їм брешемо. Своєю поведінкою показуємо, що все добре, а в душі у нас бушують пристрасті. Якщо ми не будемо відкриті в своїх відчуттях, то не вийде діалогу. Отже, неприємну для тебе ситуацію варто розібрати. Тому що накопичені образи - могутній руйнуючий чинник. Звідси слідує п`ята заповідь.

5. Вирішуйте проблеми, не відкладаючи

На конфліктну ситуацію не можна закривати очі. Потрібно разом її опрацьовувати. Хай не сьогохвилинно, якщо ви обидва злитеся і кипите, але сьогодні. Дайте один одному виговоритися і постарайтеся зрозуміти, що відчуває інший. Для цього в думках станьте на місце партнера і уявіть його відчуття. Обговоріть свої переживання. Якщо під час розмови накипає роздратування, відверніться, наприклад, попейте чаю.

Кінцева мета - прийти до рішення конфлікту, тобто знайти конкретний вихід з ситуації, що склалася. Це або алгоритм, покрокове керівництво один для одного, як кожен діятиме в подібних випадках, або домовленість, яка повинна бути здійснимою. Якщо після розмови ви ні до чого не прийшли, швидше за все, наступного разу все повториться по новій.

6. Погоджуйтеся, коли... маєте рацію

До чого ти прагнеш в шлюбі? Бути щасливою або бути правою? Це кардинально різні позиції. Якщо людина за всяку ціну хоче добитися своєї правоти, то, можливо, чоловік і визнає, що його позиція помилкова, але це нікому не додасть щастя.

Як часто замість того щоб просто насолоджуватися сумісними справами, ми витрачаємо енергію на порожні суперечки, мета у яких одна - добитися свого. «Ми сьогодні поїдемо на дачу, а завтра по магазинах, я так вирішила!» - наполягаєш ти. «У мене немає ніякого бажання витрачати неділю на закупівлю продуктів!» - упирається чоловік. І нехай навіть твоє рішення правильне, задумайся: яка різниця? Чи додасть тобі радощів факт, що чоловік погодиться з тобою, але весь день ходитиме скривдженим і надутим? Якщо йому це важливо, хай буде так, як він хоче. Наступного разу він поступиться тобі. Перевір і переконайся: поступившись з легким серцем, ти станеш набагато щасливішою, ніж силою добившись свого.

7. Прощайте один одного

Всі ми робимо помилки. І якщо хочемо бути разом з улюбленою людиною, треба вчитися їх прощати. Не зробимо цього - житимемо під гнітом нескінченних образ. Але де знайти сили для прощення? Почни з подяки. Скажи долі і Богові спасибі за те, що опинилася в цій ситуації. Адже вона обов`язково чомусь навчить! Знайди в ній позитивні моменти. Наприклад, чоловік забув про твоє прохання: можливо, ти неясно висловилась?

Це привід наступного разу виражатися зрозуміліше. Маркіруй в думках ситуацію якимсь позитивним значком (скажімо, всміхненим календариком). Наступного разу, опинившись в подібних обставинах, ти пригадаєш про цей календарик - а отже, і про те, як добитися розуміння зі своїм партнером. Прощай щиросердо.

8. Обнімайтеся, торкайтеся, любіть!

Яку роль в подружньому житті грає фізична близькість? Пари, у яких з цим все гаразд, поставлять секс далеко не на перше місце серед сімейних цінностей. Але ті, у яких з інтимом є проблеми, назвуть його чи не найважливішим чинником міцної сім`ї. Ось такий парадокс. А вся річ у тому, що секс - лакмус стосунків.

Проблеми в парі починаються не в ліжку, як думає більшість! Зовсім навпаки. Фізична незадоволеність - продовження ваших психологічних нестикувань. Посудіть самі: коли люди, що люблять, проявляють турботу один про одного протягом дня, то увечері бажання близькості природне! Відкриваючись один одному душевно, чоловік і жінка так само відкриваються один одному тілесно. І навпаки: безглуздо сподіватися на хороший секс, коли за день не сказано жодного ласкавого слова!

«Повноцінний секс, в якому люди готові дарувати і одержувати насолоду, неймовірно важливий для відносин, - коментує Тетяна Аржанникова. - Але якщо спочатку в подружньому житті бажання керує нами, то з роками ми повинні вчитися керувати бажанням. Щоб налаштувати коханого на солодку ніч, поцілуйте його вранці перед виходом на роботу, подзвоніть протягом дня, зустріньте усмішкою увечері. І почастіше обнімайтеся!»

9. Радуйте дрібницями

Чоловік виїжджає у відрядження і залишає тобі в сумочці маленький сюрприз - твою улюблену шоколадку. Ти встаєш вранці, щоб погладити йому сорочку. Він зустрічає тебе після роботи, хоч йому і не по дорозі. Ти готуєш на вечерю його улюблені вареники з картоплею. Здавалося б, дрібниці. Але з таких дрібниць складається наше життя. Завжди можна знайти, чим порадувати коханого. І ці нескладні прояви турботи можуть радикально змінити стосунки в парі. Коли ти відчуваєш, що тебе люблять, сваритися і сперечатися не хочеться.

10. Працюйте над стосунками щодня

Це найскладніше зі всього перерахованого. Здається: зроблю те-то і те-то - і у нас все буде чудово! На жаль, ні. Щирі, теплі, добрі відносини, замішані на любові і взаємному вабленні, вимагають щоденної віддачі.

Весь час думайте над тим, як поліпшити ваш шлюб. Зрозумійте обидва: якщо не робити зусиль, пустити все на самоплив, то ситуація в шлюбі погіршується. Вона не залишається незмінною! Запитайте себе перед сном: «А що сьогодні я зробила для нашої сім`ї?» Вкладайте у стосунки з улюбленою людиною максимум. І хай сім`я стане найголовнішим проектом у вашому з чоловіком житті!

У момент сварки уявіть ваше сімейне життя років через десять. Чи матиме значення те, про що ви сперечаєтеся в даний момент? Ця техніка знецінює конфлікт.

Чи часто ти посміхаєшся своєму коханому? Адже саме усмішкою ти повідомляєш його про свої почуття. Прокинувшись, подумай про те, як все-таки здорово, що він поряд! І посміхнися, дивлячись йому в очі!

З багатьох спірних ситуацій можна безболісно вийти за допомогою гумору. Якщо ви викладете проблему в комічному світлі і разом посмієтеся над нею, напруга зникне!

Стоп! Цього робити не варто!

Як не крути, а розбіжностей в сімейному житті не уникнути. Але деяких речей в суперечці краще не робити!

• Не згадуй старі образи. Їх час вже пішов. Якщо ти не знайшла в собі сил обговорити їх відразу, то зараз це вже недоречно. Забудь про них! Концентруйся на сьогоденні.

• Не викликай в іншому відчуття провини. Звинувачуючи чоловіка або дітей, ти підірвеш в них відчуття упевненості в собі, але ні на крок не наблизишся до рішення конфлікту. Це звичайна маніпуляція!

• Не роби те, за що потім буде соромно. Коли охоплює гнів, образливі слова так і крутяться на язику. І краще його прикусити. Тому як декілька образливих слів, кинутих в запалі, можуть зруйнувати те, що будувалося роками.

• Не сперечайся заради суперечки. Завжди пам`ятай про свою мету: чого ти, власне, добиваєшся? Може, ти сваришся з коханим тому, що втомилася і погано себе почуваєш, а зовсім не тому, що він не купив хліба?

• Не винось конфлікт на люди. Все, що відбувається у вашій сім`ї, стосується тільки вас двох. Ні родичі, ні друзі, ні випадкові попутники не можуть бути свідками конфлікту. Будь-які проблеми з`ясовуйте наодинці. І не при дітях! Тому що сварки батьків жорстоко травмують їх психіку.

edinstvennaya.ua