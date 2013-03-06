Завтра в Україні від 4° морозу до 14° тепла

У четвер, 7 березня, в Україні температура коливатиметься від 4° морозу до 14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західній частині невеликий дощ, в Карпатах - з мокрим снігом. На дорогах північних та західних областей вночі місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в південній частині та на Лівобережжі окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - від 4° морозу до 1° тепла, на Південному узбережжі Криму та на Закарпатті - до 5° тепла; вдень - 5-10° тепла, у південній частині, місцями на Закарпатті та Прикарпатті - 11-14°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах вночі місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі - від 4° морозу до 1° тепла, вдень - 5-10° тепла.

У Києві без опадів. На дорогах вночі місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 7-9° тепла.