МЗС удосконалює нагляд за дітьми, усиновленими іноземцями

Міністерство закордонних справ працює над удосконаленням міжвідомчої взаємодії у питанні нагляду за дітьми, усиновленими в Україні іноземцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, 1 березня в МЗС відбулася міжвідомча нарада з питань міжнародного усиновлення іноземцями дітей — громадян України під головуванням першого заступника міністра закордонних справ Руслана Демченка та за участю Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка. В ході наради було відзначено, що МЗС загалом забезпечує здійснення нагляду за дотриманням прав українських дітей, усиновлених іноземцями, проте не вирішеною на сьогодні залишається низка проблемних питань. Зокрема, несвоєчасна постановка на консульський облік усиновлених дітей, ненадання або несвоєчасне надання звітів усиновителів, наявність окремих фактів переусиновлення дітей – громадян України без погодження з українською стороною, автоматичне надання дітям громадянства країни усиновителів.

МЗС були внесені пропозиції, спрямовані на удосконалення механізмів міжвідомчої взаємодії, оптимізації роботи посадових осіб, безпосередньо пов’язаних з міжнародним усиновленням, а також щодо внесення змін до законодавчих актів у сфері усиновлення, що було підтримано учасниками наради.

Учасники наради відзначили, що проект закон про ратифікацію Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення, внесений Президентом України на розгляд парламенту як невідкладний, у разі ухвалення створить сучасні умови та механізми усиновлення, що відповідатимуть інтересам дітей.

Є.Перебійніс також повідомив, що станом на 31 грудня 2012 року на консульському обліку перебувала 21 тисяча 321 усиновлених українських дітей.