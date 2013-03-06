Ліцензування імпортних ліків захистить від підробок - Бахтєєва

16:17, 06 березня 2013
Країна
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Ліцензування - європейська норма

Ліцензування імпортних ліків дозволить захистити громадян України від можливого ввезення неякісної або підробленої продукції. Про це заявила народний депутат, член парламентської фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва, коментуючи заяву Прем`єр-міністра Миколи Азарова про те, що 1 березня набув чинності закон щодо ліцензування імпорту медпрепаратів.

«Ліцензування імпорту лікарських засобів - це європейська норма, регламентована низкою документів Європейського Союзу. Застосовуючи такий механізм регулювання, країни ЄС захищають своїх громадян від можливого ввезення неякісної або підробленої продукції », - акцентувала увагу Тетяна Бахтеєва.

Вона підкреслила, що ліцензування імпорту зрівняє вартість ліків в Україні та за кордоном, оскільки з формування ціни прибирається корупційна складова.

«Ліцензування імпорту створить систему, коли ціна препарату на ринку України буде дорівнювати ціні виробника і ціні цього препарату в сусідніх державах. Причому ціну препарату можна буде легко проконтролювати, що важливо для споживача», – переконана парламентар.

Тетяна Бахтеєва також зазначила, що набуття чинності цього закону не призвело до підвищення цін на ліки або до їх дефіциту.

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