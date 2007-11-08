В Україні запроваджують єдиний стандарт екстреної медичної допомоги

В Україні для надання населенню екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах створюється централізована мережа медичних закладів, що функціонуватиме за єдиними принципами та стандартами невідкладної медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, це передбачено затвердженою урядом Державною програмою створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року.

Створення єдиної системи передбачає реорганізацію нинішньої структури, удосконалення матеріально-технічних та кадрових ресурсів медичних закладів, взаємодію і розвиток диспетчерських служб та консультативної допомоги для своєчасного порятунку постраждалих у повсякденних умовах та при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Задля цього, відповідно до нової програми, будуть оснащені медичні заклади, насамперед у сільській місцевості. При 7-ми територіальних центрах екстреної медичної допомоги (ЕМД) (АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Львівської, Одеської та Харківської областей) створюються реанімаційні центри. Усі центри будуть забезпечені відповідним сучасним обладнання та виробами медичного призначення для допомоги постраждалим з отруєннями внаслідок надзвичайних ситуацій, техногенних катастроф, терористичних актів. Запровадження державної програми суттєво знизить рівень інвалідності та смертності від травм та отруєнь.

МОЗ на базі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вже готує фахівців за сучасними європейськими стандартами. Однак в Програмі передбачена підготовка не лише медичних, а й немедичних працівників - парамедиків, які зможуть надати першу невідкладну допомогу. Пройти спеціальний курс навчання матиме можливість кожен бажаючий. Це особливо актуально особливо для сіл, де немає фельдшерсько-акушерського пункту чи сільської амбулаторії, а також для автолюбителів.

Над розробкою системи протягом декількох років працювали провідні фахівці, використовуючи вітчизняний та зарубіжний досвід — лікарі-практики, вчені, керівники відповідних структурних підрозділів МОЗ та інших відомств. Враховано пропозиції громадського обговорення.

"Нова система - це зміна погляду щодо надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок різних ситуацій, – констатував перший заступник міністра Олександр ОРДА. – Вона передбачає, з одного боку, оперативність зв’язку та інформування, можливість якнайшвидшого прибуття бригади медиків до потерпілого спеціальним сучасним автомобілем та з цієї хвилини надання безперервної та якісної медичної допомоги хворому відповідно до складності травми. З іншого - забезпечення високої фаховості, полегшення умов, підвищення оплати праці та соціального захисту працівників екстреної медичної служби. Кожен громадянин має відчувати максимальну турботу держави".

Фінансування програми здійснюватиметься в межах видатків держбюджету Міністерства охорони здоров’я та інших органів виконавчої влади, бюджетів місцевих органів та із залученням інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування заходів програми з державного бюджету становитиме 328 416,5 тис. грн.

*** За даними МОЗ, щороку в Україні понад 15 млн. громадян потребують екстреної медичної допомоги з різних причин.