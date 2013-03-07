8 березня очікуються дощі і мокрий сніг

8 березня на всій території України йтимуть дощі, а також мокрий сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда під час прямої телефонної лінії в Києві.

«Окрім Криму. Там буде тепло і сухо. У всіх регіонах йтиме або дощ, або, як на півночі, дощ з мокрим снігом», - повідомив метеоролог.

За його словами, погода в цей період формуватиметься під впливом атмосферних фронтів, які прийдуть до України з північного заходу Європи. М.Кульбіда пояснив, що на межі теплого і холодного повітря спостерігатимуться доволі інтенсивні опади, які пройдуть практично на всій території країни.

Він додав, що 8 березня в північних областях України слід очікувати від 1 до 6 градусів тепла, на півдні і заході - до 13 градусів тепла, а в центральних і східних областях - від 6 до 11 градусів.

9-10 березня в Україні дещо похолодає. Так, на півночі і заході вночі температура опуститься до 4 - 9 градусів морозу, вдень - близько 0. На півдні, в центрі і на сході температура коливатиметься від 0 градусів до плюс 5 вночі, а вдень - до 10 градусів тепла, сказав М.Кульбіда.