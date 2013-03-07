Рецепт давньоруських красунь для росту волосся

Розкішні довгі коси руських красунь прославили красу наших дівчат на світ. Як добитися такого ж ефекту і примусити волосся рости в два рази швидше? Існує унікальний стародавній рецепт для росту волосся, який застосовували ще наші пра-пра-пра і т.д. бабусі.

Щоб твоя коса була такою ж довгою, об`ємною і розкішною, як у красунь в Стародавній Русі, роби спеціальний масаж голови, який займе у тебе всього 8 хвилин, а ефект, який буде помітний вже через 7 процедур, тебе просто шокує. Масаж голови зміцнить фолікули, зупинить розщеплювання кінчиків і поліпшить кровообіг шкіри голови. Суміщай масаж голови з масками для волосся, які роби 2-3 рази в тиждень.

1. Погладь голову з двох боків, не зачіпаючи вуха, після перейди на лобову і потиличну зону. Виконуй рухи рівномірно, працюючи по черзі подушечками пальців обох рук і з`єднай їх на верхівці.

2. Долоньками симетрично натискай на різні частини голови, періодично (через 7-10 сек.) міняючи місця дії. Після повтори те ж саме подушечками всіх пальчиків і їх стислими в кулак фалангами. Натисни сильніше на лобову і потиличну частину голови.

3. Роби розтирання, починаючи з колоподібних, переходь до прямолінійних і завершуй спіралевидними. Проводити рухи потрібно подушечками пальчиків, натискаючи і розтягуючи шкіру. Починай від верхівки до вух, до надбрівних дуг. Розтирання зміни погладжуваннями, потім колоподібними, заспокійливими рухами розітри скроні, уникай агресивного впливу на шкіру.

4. Симетрично пройдися по голові основою однієї або обох долоньок, як би розминаючи її. Правильне виконання: долонькою натискаючи на шкіру.

5. Розминки плавно переводь в биття подушечками чотирьох пальчиків обох рук, прагнучи проводити їх по всій поверхні і підсилюючи лише в потиличній і лобовій зоні.

Заверши процедуру заспокійливими погладжуванням, які слід виконувати подушечками пальців.

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