Три напої для швидкого схуднення
Вітамінні коктейлі
Вітамінний коктейль для схуднення 1Тобі знадобиться: заморожені ягоди – чорна смородина, журавлина, банани, апельсиновий сік, 2 столових ложки йогурту, зелене яблуко, стеблинку селери.
Інгредієнти змішай, помісти в блендер на 20 секунд – готово!
Коктейль слід відразу ж випити. Він зарядить тебе бадьорістю і очистить організм.
Вітамінний коктейль для схуднення 2
Тобі знадобиться: ананас, маракуйя і грейпфрутовий сік.
Коктейль чудово стимулює травлення і очищає організм. Поклади в блендер 150 г свіжого ананаса, збий, потім додай сік грейпфрута і збий. Перелий в склянку і додай маракую.
Вітамінний коктейль для схуднення 3Тобі знадобиться: курага, банан, йогурт, апельсиновий сік.
Багату клітковиною курагу замочи на ніч в апельсиновому соку, вранці збий в блендері і додай лимонний сік на смак.