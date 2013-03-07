Три напої для швидкого схуднення

Вітамінний коктейль для схуднення 1 Тобі знадобиться: заморожені ягоди – чорна смородина, журавлина, банани, апельсиновий сік, 2 столових ложки йогурту, зелене яблуко, стеблинку селери.

Інгредієнти змішай, помісти в блендер на 20 секунд – готово!

Коктейль слід відразу ж випити. Він зарядить тебе бадьорістю і очистить організм.

Вітамінний коктейль для схуднення 2

Тобі знадобиться: ананас, маракуйя і грейпфрутовий сік.

Коктейль чудово стимулює травлення і очищає організм. Поклади в блендер 150 г свіжого ананаса, збий, потім додай сік грейпфрута і збий. Перелий в склянку і додай маракую.

Вітамінний коктейль для схуднення 3 Тобі знадобиться: курага, банан, йогурт, апельсиновий сік.

Багату клітковиною курагу замочи на ніч в апельсиновому соку, вранці збий в блендері і додай лимонний сік на смак.

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