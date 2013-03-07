Президент присвоїв почесне звання «Мати-героїня» більш як 10 тисячам багатодітних жінок

Напередодні Міжнародного жіночого дня - 8 Березня Президент України Віктор Янукович підписав Укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» більш ніж 10 тисячам багатодітних жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, ці жінки народили та виховали до восьмирічного віку п`ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Удостоєні звання «Мати-героїня» жінки зможуть отримати передбачену чинним законодавством одноразову винагороду в розмірі більш як 11 тисяч гривень.