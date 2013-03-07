На підвищення безпеки українських АЕС можуть виділити кредит

Рада Директорів Європейського банку реконструкції та розвитку на своєму засіданні у вівторок, 12 березня, має намір розглянути питання участі Банку в комплексній програмі підвищення безпеки українських АЕС і виділення кредиту в розмірі 300 млн євро на підтримку цієї Програми. Про це йдеться в повідомленні Банку, переданому УНІАН.

«Рада Директорів ЄБРР ухвалить рішення щодо участі Банку в комплексній програмі підвищення безпеки українських АЕС, яка покликана забезпечити відповідність найвищим стандартам безпеки, визнаним на міжнародному рівні. ЄБРР розглядає можливість виділення кредиту в розмірі 300 млн євро на підтримку цієї Програми, яка повинна бути завершена до кінця 2017 р.», - сказано в повідомленні Банку.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2013 у Мінекології України відбулася робоча зустріч міністра Олега Проскурякова з директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком. Сторони обговорили питання співробітництва і взаємодії України з Європейським Банком щодо діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» з питань ядерної безпеки, реалізації міжнародних проектів, що фінансуються за рахунок коштів Фонду «Укриття». За повідомленням Мінекології, першим великим спільним проектом у 2013 році буде проект підвищення ядерної безпеки на блоках Чорнобильської АЕС.

Зазначимо також, що раніше президент ЄБРР Сума Чакрабарті підкреслював, що перспективними для ЄБРР є проекти фінансування агробізнесу та інфраструктури, в яких банк уже інтенсивно працює, а також проект із підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС, оскільки для України це питання є суттєвим, зважаючи на високу залежність від атомної енергетики, а в ЄБРР є досвід у цій сфері.