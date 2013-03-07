У Києві організували фотосесію для жінок, які перенесли рак молочної залози

У Київській онкологічній лікарні напередодні жіночого свята влаштували день губної помади. Для жінок, які хворіють на рак молочної залози. Візажисти допомагали жінкам відчути, що попри хворобу вони залишилися такими ж красивими і жіночними. А після цього можна було зробити фотосесію. « З таких маленьких приємних маленьких епізодів складається настрій,- говорить одна з організаторів акції Голова громадської організації «Амазонки» Лариса Лопата. - Я сама багато років тому пройшла через цю хворобу і знаю, як важливо повірити в своє одужання.»

Все, звичайно, залежить від характеру жінки. Але є одна спільна риса, яка об»єднує всіх жінок – бажання завжди залишатися привабливою. І хто сказав, що жінка , котра захворіла на рак, не повинна виглядати на всі сто? Ідею акції волонтери запозичили у американців. Кілька років тому Американське онкологічне товариство ініціювало програму, мета якої допомогти онкохворим жінкам потурбуватися про свою зовнішність. Вони її назвали «Теорія губної помади». Адже, за спостереженнями медиків, якщо жінка, котра бореться з раком, починає користуватися губною помадою - вона на шляху до одужання. Або, як мінімум, у неї з’явилася впевненість у собі.

Ще одна мета акції - привернути до цієї проблеми увагу інших жінок. Адже більшість жінок нехтують порадами медиків і не проходять профілактичні огляди. Приміром, у тих же Сполучених Штатах щороку проходять обстеження у мамолога понад 60 відсотків жінок. Серед киянок минулого року на це наважилося трохи більше 5 відсотків. У регіонах ця цифра ще менша. Як наслідок: в Україні відсоток виживання жінок з таким діагнозом значно нижчий.

« Насправді, хвороба уже давно не є вироком. Якщо пухлину виявлено на ранній стадій, у 90 відсотків випадків настає одужання, - розповідає завідувач хірургічного-відділення Київської міської онкологічної лікарні Микола Анікусько. - Головне, щоб жінка зверталася за консультацією до лікаря, коли почувається цілком здоровою. А після сорока років обов’язковим є мамографічне дослідження. Сучасна апаратура дає змогу виявляти пухлини розміром до одного міліметра. Позбутися їх можна без оперативних втручань і жити далі повноцінним життям».

***Рак молочної залози залишається найпоширенішою онкопатологією серед жінок. Щороку в Україні рак молочної залози виявляють у 17 тисяч жінок. Це означає: кожні 25 хвилин лікарі діагностують РМЗ і кожні 45 хвилин від цієї хвороби помирає жінка. Якби хворобу виявляли своєчасно, на 1-2 стадії, відсоток виживання сягав би 90. Сьогодні ж , на жаль, у понад 50 відсотків жінок з онкопатологіями пухлини виявлені на пізніх стадіях. Лікарі наголошують: жінкам до 30 років достатньо обстежитися у мамолога один раз на 3 роки, тим, кому за 30 – раз на два роки, а ті, хто переступив 40-річний рубіж, мають щороку відвідувати мамолога. І найголовніше при цьому пам»ятати: обстеження проходять не заради того, щоб виявити хворобу, а щоб переконатися, що її немає.