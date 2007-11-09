Із медуз виготовлятимуть ліки

У даний час медуз стає все більше і більше у всьому світі, і вони весь час заважають риболовам ловити рибу: вони не тільки гублять рибу, але й забивають водозабори атомних станцій.

Японські фахівці з інституту фізичних і хімічних досліджень (RIKEN) спільно з фахівцями компанії Shinwa Chemical Industries запропонували новий спосіб корисного застосування гігантських медуз.

Учені вирішили не тільки зменшити їх кількість, але і витягнути з них корисну сировину - учені одержуватимуть із медуз білок муцин (mucin), який є слизом, проте має антибактеріальні властивості.

Учені встановили, що муцин із медуз схожий з муцином людини, і може замінити в промисловості муцин від свиней і корів, використовуваний в даний час у виробництві ліків, косметичних засобів, харчових добавок і інших продуктів.

Житомир.info