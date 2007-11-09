Йогурт і сік шкідливі для зубів?

Виявляється, кожного разу з`їдаючи фрукт або йогурт, випиваючи сік або безалкогольний напій, ми піддаємо емаль своїх зубів руйнуванню або пошкодженню. Справа у тому, що часте вживання продуктів, які містять кислоту, може викликати ерозію емалі. А це, на думку американських дантистів, у свою чергу завдає істотного пошкодження структурі зуба і сприяє його розпаду.

Кислоти, що містять безалкогольні напої і харчові продукти, можуть руйнувати емаль зуба протягом тривалого часу.

При цьому порушується і потоншується його мінеральна структура. Такий процес зачіпає і основний дентин, тобто тканину, яка складає ядро кожного зуба. Таким чином, дентин стає жовтим.

Мінімізувати час вживання шкідливої для зубів їжі до п`яти хвилин радять фахівці з Медичної академії в Сан-Дієго. А також, по можливості, не смакувати тривалий час такі продукти, як фруктові соки, свіжі фрукти, йогурти, мед і родзинки, оскільки вони сприяють розвитку зубної ерозії.

Ознакою ерозії вважається зубний біль, який заподіює гаряча або холодна їжа. Отже, якщо Ви відчуваєте подібний дискомфорт, коли їсте, то обов`язково найближчим часом потрібно відвідати стоматолога. А для профілактики дантисти також рекомендують щодня використовувати зміцнюючу емаль зубну пасту з нейтральним pH-чинником.

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