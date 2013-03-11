Як долають весняний авітаміноз

З приходом весни люди все частіше скаржаться на поганий настрій, хронічну втому, слабкість і знервованість. Усе це за словами лікарів прояви авітамінозу, нестачі вітамінів в організмі людини після зими. Нерідко він супроводжується зниженням працездатності, погіршенням пам`яті, сонливістю, частими застудами та загострення хронічних і генетичних хвороб.

Як боротися з весняною хандрою, розповіли на прес-конференції в перший день весни імунолог та дієтолог.

- Зараз весна. Йде тепло. Прокидається вірусна інфекція, і йде виснаження організму. Наша імунна система напряму залежить від того, що ми їмо, тож в першу чергу потрібно збалансувати власне харчування, - каже імунолог Лариса Кузнєцова.

На її думку із щоденного раціону в період загострення різних недуг краще виключити їжу в якій багато барвників і консервантів, відмовитися від фастфудів і надто жирної їжі. Натомість ввести до раціону більше здорового, домашнього харчування. Перевагу надавати сирим фруктам і овочам, а також квашеним капусті, помідором, огіркам.

Як не дивно лікарі не радять вживати комплекси аптечних вітамін, навпаки, переконують, що все необхідне для організму людини є у звичайній їжі, головне в правильній кількості та пропорціях їх вживати.

- Головними вітамінами взимку є білки: м`ясо, риба, яйця, птиця, молочні продукти. Якщо ці продукти щодня є на вашому столі, то не можна говорити, що у вас нестача вітамінів, просто ваше харчування може бути недостатньо збалансоване. Важливо розуміти, що вітаміни в організм мають надходити комплексно, а харчування має бути різноманітним. Не можна чогось одного їсти багато, а іншого не їсти взагалі. Має бути певна пропорція. Так само, як і не можна наїстися фруктів влітку на увесь рік. Білкової їжі має бути найбільше, трохи менше жирів, і найменше варто вживати вуглеводів, хоча вони теж вкрай важливі для повноцінного життя. Співвідношення рослинних і тваринних жирів має бути два до одного, рослинних завжди більше. Поєднувати наприклад м`ясо з овочами або молочні продукти з фруктами, - рекомендує дієтолог Світлана Фус.

Не менш важливо, за словами фахівця, правильно розподіляти харчування протягом дня, щоб усі необхідні мікроелементи встигали засвоюватися. Тож денну норму харчів радить розділити на 4-5 прийомів їжі. Наприклад щоб отримати денну норму аскорбінової кислоти, за словами дієтолога, достатньо з`їсти апельсин і два ківі, або пригірщ заморожених влітку фруктів. Натомість не радить купувати аптечні мультикомплексні вітаміни, оскільки кожному організму людини не вистачає якогось свого вітаміну, того, що вона найменше з`їдає в продуктах харчування, тож краще за все урізноманітнити власний раціон.

Варто нагадати, що до білків ми відносимо м`ясо, рибу, птицу, яйця, сир і горіхи. Жирів найбільше міститься у вершковому маслі, рослинній олії та салі. А вуглеводами багаті усі солодощі, хлібні та макаронні вироби.

Необхідного взимку для нашого організму заліза багато в гранатах, зелених яблуках, в яйцях, бобових та зернових. Кальцієм, який є основою міцних кісток, росту волосся і нігтів, насичені всі молочні продукти, сири та яєчні жовтки, а калієм, печена картопля, курага, родзинки і свіжі червоні помідори. Магній варто шукати в рисові, гречці, квасолі і хлібові. Цинк знаходиться абсолютно у всіх морепродуктах та м`ясі, гарбузовому насінні і паростках пшениці.

На вітамін А багаті морква, буряк, червоний перець, помідори, гарбуз, і кукурудза. А щоб поновити вітамін С в організмі, варто їсти зелень, капусту, картоплю і цитрусові. Щоб запастися вітаміном Е, достатньо пити трав`яні чаї. Найкраще для цього підходить шипшина.

Незабаром у православних вірян розпочнеться Великий піст. Але навіть дотримуючись посту, лікарі не радять голодувати.

- Навіть священики кажуть, що в піст не мають голодувати діти, вагітні жінки і хворі. Справді віруюча людина, в першу чергу дотримуватиметься духовного посту. Пісту для душі. А щодо харчування, то краще виключити надто жирну і шкідливу їжу – це корисно, - каже Лариса Кузнєцова.

І всім хто дотримується посту лікарі рекомендують не забувати про соєві та бобові продукти, вживати в раціон різноманітні злаки, і не зловживати солодощами, адже глюкоза руйнує аскорбінову кислоту і не дає засвоюватися вітамінам. Натомість їсти більше фруктів, більше часу проводити на свіжому повітрі і не забувати про здоровий сон. І тоді, як кажуть, весняну хандру, як рукою зніме.

gazeta.ua