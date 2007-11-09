Донецькі медики перші у СНД отримали пульсаторні клітини серця

Донецькі медики вперше в історії СНД отримали пульсаторні клітини серця. Їх виростили в лабораторії зі стовбурових клітин спинного мозку, і уже за місяць зможуть підсаджувати пацієнтам із хворим серцем, щоб підтримати його роботу.

Успіху домоглася лабораторія Донецького інституту невідкладної та відновної хірургії Академії медичних наук України. Цей заклад краще знають як найбільший у країні опіковий центр, де вирощують шкіру. Над "серцевим" експериментом донецькі медики працювали більше року.

Самі медики без зайвої скромності називають своє досягнення проривом в області фундаментальної науки. Вони створили серцеві клітини, що пульсують, – так званий кардіомецид - поза межами людського організму та вже буквально за місяць зможуть використовувати їх на практиці. Кажуть, що їхній експеримент, принаймні на теренах колишнього СРСР, унікальний. У світі це роблять лише в країнах, де серйозно працюють із біотехнологіями.

Директор інституту каже, що результат досліджень важливий ще й тим, що клітини вирощувалися не з ембріональних тканин - це занадто дорого, а зі стовбурових клітин спинного мозку самого пацієнта, тож коли їх підсадять у хворе серце, не буде реакції відторгнення.

Відкриття донецьких вчених дозволить допомагати людям із серцевими захворюваннями: тим, що перенесли інфаркт чи перебувають у передінфарктному стані, а також хворим на стенокардію та інші недуги.

Практично застосовувати своє досягнення інститут почне вже через місяць. У грудні тут придбають спеціальну навігаційну система, яка виявлятиме проблемні ділянки серця та вводитиме туди отримані біологічні ліки.

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