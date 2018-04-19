Як сприймає вагітність дружини майбутній батько
У майбутніх татусів більш ніж на третину зменшується рівень тестостерону (головного чоловічого гормону агресії)...
Звістка про вагітність дружини не може залишити байдужим жодного чоловіка. Народження дитини змінить все його життя. Батько - це звучить гордо, але чи всі чоловіки готові до цього? У психології є точка зору, що народження первістка - знакова подія в житті чоловіка. Продовжуючи рід, він перетворюється з хлопчика у дорослу людину.
Новий статус передбачає серйозну відповідальність, яка лягає на його плечі раз і назавжди. Буває, що чоловік несвідомо не готовий до таких змін. І якщо його несвідоме не справляється - з`являється синдром емоційної чоловічої вагітності, який в медицині носить назву "синдром кувад" (від французького дієслова couver - "висиджувати пташенят") і вважається психічним розладом.
Ти станеш татом!
Вагітність - час пізнання природних істин для подружжя. Материнство - провідний жіночий ін- стинкт, і майбутній мамі психологічно простіше прийняти нову роль. Для чоловіків перша ва- гітність коханої - завжди стрес. Навіть запланована і довгоочікувана.
Важливо розуміти, що саме почуття чоловіка визначають глибину його переживань. І якщо він любить матір своєї майбутньої дитини, то неодмінно буде співпереживати їй, співчувати і підтримувати. Психологічна норма поведінки майбутнього батька - терпіння, розуміння, турбота і знову терпіння.
Що він насправді відчуває - питання, яке все частіше залишають без уваги. І дарма, тому що є чоловіки, навіть фізіологічно переживають ва- гітність дружини як власну. Жінки, які стикаються з чоловічим токсикозу, вважають це проявом величезної любові і чутливості. Але насправді такі допомога і підтримка потрібні не менше, ніж самій вагітній.
Повернення до витоків
Психологія чоловіків формується з народження. І головну роль тут грає його родина. Хлопчики, які ростуть в сім`ях, де все і завжди вирішують мами та бабусі, ризикують стати особистостями вразливими, не вміють брати на себе відповідальність. Позиція чоловіка-лідера не встигає навіть зародитися, адже поруч немає прикладу для нас- лідування чоловічої статі. До того ж у них часто виховується почуття провини, з яким потім надзвичайно непросто впоратися. Жінки їх, як правило, схожі на матерів і є лідерами в родині.
За даними західних досліджень, 11% чоловіків до 30 років в тій чи іншій мірі пережили емоційну вагітність, очікуючи першу дитину. Перед владною мамою син весь час був винен, що робить щось не так, а ставши чоловіком, він відчуває свою провину перед дружиною, що змушує її відчувати фізичні нездужання, пов`язані з вагітністю.
Спочатку не вміє справлятися зі стресовими ситуаціями правильно, тобто успішно долати їх, майбутній тато ризикує зануритися в свої переживання настільки глибоко, що почне відчувати їх фізично. І його відчуття будуть нагадувати симптоми вагітної дружини.
Її нудить вранці - він буде відчувати напади нудоти, у неї болить спина - він скаржиться на гострі болі в хребті. Прийде час пологів − чоловіча біль досягне апогею і закінчиться лише в той момент, коли дитина з`явиться на світ.
Як правило, фізично чоловік виліковується після народження дитини. Але зафіксовані випадки, коли батько страждає і від післяпологової депресії, яка властива багатьом жінкам.
Приводи для занепокоєння
Співпереживання, турбота, підтримка, увага і потурання примхам вагітної дружини - це норма для майбутнього татуся. Навіть самий стриманий прояв почуттів чоловік може змінитися до невпізнання в цей період.
Так що жінці не варто турбуватися, що її "непробивний" благовірний раптом став, наприклад, зайво сентиментальним. Всі прояви емоцій у цей період - варіанти норми. Західні вчені проводили дослідження гормонального фону чоловіків, які готуються до батьківства і живуть зі своїми дружинами.
Результати показали, що у майбутніх татусів більш ніж на третину зменшується рівень тестостерону (головного чоловічого гормону агресії).
А збільшується кортизол, який допомагає не втратити самовладання в стресових ситуаціях, і естрадіол, жіночий статевий гормон, який сприяє підвищенню нервової напруги і дратівливості. Правда, гормональні зміни в організмі чоловіка, звичайно, швидше за символічні і не мають серйозного впливу на нього.
Швидка жіноча допомога
Перш ніж робити серйозні висновки з приводу дружини, жінка повинна зрозуміти: причиною чоловічих страждань в першу чергу стає страх, що він не впорається з роллю батька. Невпевненість сидить так глибоко в підсвідомості, що сам він може не визнавати цього. А фізіологічні прояви - це дзеркало неусвідомлюваного, і тут вже нічого не поробиш.
Жінка може допомогти своєму обранцеві відчути себе Чоловіком. Для початку потрібно давати йому маленькі, але важливі завдання. Вона повинна бути впевнена, що чоловік впорається з поставленим завданням. Коли він зробить те, про що просили, обов`язково потрібно його подякувати і похвалити.
Емоційно вагітного чоловіка взагалі весь час треба хвалити і відроджувати в ньому мужність, вселяти віру і впевненість у собі. Якщо такі маленькі хитрощі не допомагають і токсикоз батька не проходить, необхідна допомога спеціаліста-психолога.
Так, для більшості чоловіків сама думка про необхідність психологічної допомоги абсолютно неприйнятна. Але, на жаль, впоратися з синдромом кувад без допомоги лікаря в ряді випадків неможливо. Завдання подружжя - докласти всі зусилля, щоб консультація відбулася.
Професійний психоаналізу допоможе людині позбутися від страхів, навчитися справлятися зі стресом і брати на себе відповідальність.