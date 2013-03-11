Наприкінці тижня на Україну чекає погіршення погодних умов

Починаючи з 14 березня, у зв`язку з проходженням територією України циклону з Балканського півострова, в країні очікується ускладнення погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу в понеділок, 11 березня.

«У період переміщення циклону погодні умови будуть надзвичайно контрастними на території України. У західних областях це будуть сильні снігопади, істотне підвищення сніжного покриву. Все це відбуватиметься на тлі сильних штормових вітрів – до 25 м/сек», - сказав М.Кульбіда.

Водночас, у південних, східних і центральних областях спостерігатиметься дощова погода і високий температурний режим, зазначає директор Гідрометцентру. Вночі температура повітря тут становитиме 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів вище нуля, а в Криму – до 20 градусів тепла.

За словами М.Кульбіди, після проходження циклону, який покине Україну вже 16 березня, в західних регіонах очікується істотне зниження температур – до 10-15 градусів морозу вночі і 3-8 градусів нижче нуля вдень. Похолодання прийде і в центральну частину країни – вночі температура знизиться до 3-8 градусів морозу, вдень – до 0-5 градусів нижче нуля. Позитивний температурний режим утримається лише на півдні країни і в Криму.