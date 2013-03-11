Завтра в Україні очікуються мокрий сніг та дощ

Завтра у південній частині України очікуються дощі, на решті території місцями невеликий мокрий сніг, вдень, крім півночі, з дощем.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вранці у південній частині подекуди туман. На дорогах, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укріідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя до 10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південних областях та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°; у Криму вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та області у вівторок місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.