Вітамін D сповільнює старіння

Група вчених з Королівського лондонського коледжу провела нове дослідження, яке показало, що вітамін D, що утворюється під дією сонячних променів, сповільнює старіння клітин і тканин.

Фахівці обстежували понад 2 тис. жінок у віці від 18 до 79 років. У них вимірювали рівень вітаміну D в організмі і порівнювали його з довжиною теломерів (кінців ДНК) у білих кров’яних тільцях. У результаті дослідники виявили взаємозв’язок між високим рівнем вітаміну D і мірою ушкоджень ДНК, пов’язаних зі старінням.

Один з авторів дослідження, професор Тім Спектор вважає, що сонячне світло, яке збільшує ризик виникнення раку шкіри, одночасно може і сповільнювати старіння організму. Він також зазначив, що нове дослідження вперше демонструє, що люди, які мають більш високі рівні вітаміну D, старіють повільніше.

"Це допомагає пояснювати, чому вітамін D має захисний ефект при багатьох пов’язаних зі старінням хворобах: ракові, захворюваннях серця. Можливо, і саме сонячне світло збільшує тривалість життя", - додає він.

Іінший вчений Томас ван Цглінікі з Ньюкаслського університету висловлює сумнів щодо цього методу вивчення. "Я вважаю не зовсім вірним те, що довжина теломери може використовуватися як біологічний маркер для індивідуума", - заявив Цглінікі.

Хоча автори експерименту і визнали, що за процес старіння може бути відповідальний і інший фактор, не врахований у дослідженні.

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