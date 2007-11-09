Список продуктів, у яких є пестициди

Тема органічної їжі нині особливо популярна. Ця диво-їжа з`являється на світ без жодних мінеральних добрив, гормональних добавок, пестицидів і генної інженерії. Вирощувати, продавати і вживати органічні продукти стало модно у всьому світі.

Купуючи в супермаркеті або на ринку соковиті яблука, хрустку капусту або ніжний сир, ми упевнені, що вживаємо абсолютно здоровий продукт. Проте – чи так це насправді?

Тільки абсолютно неуважна до свого здоров`я людина не знає, що красиві тепличні помідори і огірочки – це справжні хімікати. Та все ж, ми покірно йдемо на компроміс із здоровим глуздом. А ось в заморожених овочах (брокколі, спаржі, цвітній капусті), заморських бананах і апельсинах вміст шкідливих речовин на порядок нижчий. Але і окрім «свіжих» овочів в нашому раціоні постійно присутні продукти, абсолютно небезпечні для здоров`я.

Ось список наших улюблених продуктів, що містять пестициди (речовини, вживані в сільському господарстві для боротьби з шкідниками):

1. Молоко. Пропонуючи своєму малюкові склянку теплого молока, ми навіть не замислюємося, що поїмо дитину хімією з полів. Адже майже третина дослідженого молока містить шкідливі для організму пестициди.

2. Картопля. Вельми популярний на наших столах продукт, іншими словами – другий хліб українця. А ось тести учених виявили пестициди в 81% очищеної і помитої картоплі.

3. Соняшникова олія. Це практично незамінний національний продукт. Запашне, базарне – який свіжий салат без нього! Проте саме в процесі виробництва домашнього масла з насіння екстрактуються ті самі шкідливі пестициди.

4. Кетчуп. До всіх консервантів і добавок в звичайному кетчупі предостатньо пестицидів. А ось органічний кетчуп, на відміну від звичайного, не просто смачний соус, а повноцінний здоровий продукт з могутніми антиоксидантными властивостями.

5. Яблука. Найпопулярніший в Україні фрукт. Але в рум`яних плодах з полиці супермаркету, на жаль, міститься найбільша кількість пестицидів. Хоча хороші і корисні «українські» яблука можна купити і у супермаркетах, «органічні» яблука смачніше і на вигляд здоровіше звичайних.

У Європі практично в кожному супермаркеті є відділ органічної їжі, помічений значком BІО. Ці продукти стоять на порядок дорожче, але гарантують вам здорову дієту. Для України ж органічні продукти поки велика рідкість. У нас вже є спеціальний значок, що відзначає такі продукти, – але чи часто можна зустріти його на етикетці?

izum.ua