Янукович проведе нараду з запобігання підтопленню
08:58, 12 березня 2013Країна
0
Унаслідок весняних паводків
12 березня Президент України Віктор Янукович проведе нараду з питань запобігання підтопленню окремих територій внаслідок весняних паводків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, нарада розпочнеться о 12.00 в Адміністрації Президента (вул.Банкова, 11).
Представники ЗМІ запрошуються на 11.15
Після завершення наради (орієнтовно о 13.00) відбудеться брифінг голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських (прес-центр АПУ).
Акредитація представників ЗМІ проводитиметься до 10.00 12 березня за тел. +380 (44) 255-63-18, 255-64-50, +380 (50) 442-08-68.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter