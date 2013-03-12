Янукович проведе нараду з запобігання підтопленню

Унаслідок весняних паводків

12 березня Президент України Віктор Янукович проведе нараду з питань запобігання підтопленню окремих територій внаслідок весняних паводків. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, нарада розпочнеться о 12.00 в Адміністрації Президента (вул.Банкова, 11). Представники ЗМІ запрошуються на 11.15 Після завершення наради (орієнтовно о 13.00) відбудеться брифінг голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських (прес-центр АПУ). Акредитація представників ЗМІ проводитиметься до 10.00 12 березня за тел. +380 (44) 255-63-18, 255-64-50, +380 (50) 442-08-68.

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