Овочі, які корисні для зору

Для поліпшення зору передусім треба вживати рослини, що містять провітамін А - каротин. З овочів і фруктів до них належать червоний перець, червоні помідори, морква, обліпиха, кріп, петрушка, персики, абрикоси, шовковиця, цибуля тощо. Намагайтеся, щоб якийсь із названих овочів або й кілька були в щоденному вашому раціоні. Ці та інші рослини можна використовувати не лише як продукти, а й як лікувальні засоби. Про деякі з них розповімо докладніше.

Чорниця. Відомо, що під час Другої світової війни ця ягода входила до щоденного меню англійських пілотів. Це значно підвищувало гостроту їхнього зору, вони швидко пристосовувалися до сутінок. Річ у тім, що в чорницях, окрім каротину, міститься багато інших потрібних для очей речовин: мікроелементи бору, марганцю, міді, титану, хрому.

Тим, хто не встиг скористатися цими ягодами під час сезону, що нещодавно закінчився, радимо це зробити наступного року - з`їдати не менш як 200-300 г ягід щодня. А поки що можна готувати відвар з сушених плодів (продаються в аптеках): 3-4 ч. л. залити 2 склянками води, уварити на малому вогні до половини об`єму, вживати гарячим по 50 мл 4 рази на день.

Цибуля ріпчаста. З лікувальною метою потрібно вживати цей овоч по 30 г 2-3 рази на день або пити сік із неї - 1 ч. л. 3 рази на день.

Аїр. Приготувати настій з кореня та кореневища аїру (лепехи): 15 г сировини залити 0,5 л окропу, настояти до охолодження. Вживати по 1 ст. л. 3-4 рази на день. Курс лікування - 3-5 тижнів.

Червоний буряк. 80-100 г соку буряку змішати з 2 ст. л. морквяного соку. Вживати 1-2 рази на день протягом 1 місяця.

Терен. 10-літровий бутель засипати ягодами терену (росте в лісах, заготовлюється восени), додати 4 кг цукру. Як тільки з`явиться сік, його вживають по 1/3 склянки (дітям по 2-3 ст. л.). Ягоди настоюють за кімнатної температури. У холодильнику не зберігати. На курс лікування два 10-літрові бутлі.