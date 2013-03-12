Держлікслужбою України видано ліцензії 136 суб'єктам

Державною службою України з лікарських засобів, яка визначена органом ліцензування господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, прийнято рішення про видачу ліцензії 136 суб`єктам господарювання на провадження господарської діяльності з ліцензування імпорту лікарських засобів, а також засвідчених Держлікслужбою України копій зазначеної ліцензії для відокремлених підрозділів ліцензіата. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

В повідомленні зазначається, що станом на 11 годину нинішнього дня прийнято 137 заяв на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів.

Як відомо, Держлікслужба України з 1 березня 2013 року розпочала видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів за спрощеною процедурою.