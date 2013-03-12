Чим перекусити на ніч, щоб не зашкодило
Кефір, йогурт, горіхи...
Не можете заснути на порожній шлунок? Що ж можна їсти на ніч з користю для організму і без ризику набрати зайву вагу.
Недарма більшість розвантажувальних дієт рекомендують на ніч випивати склянку кефіру.
Цей кисломолочний продукт містить мало вугле- водів, легко засвоюється і за рахунок молочнокислих бактерій сприяє очищенню організму, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і нирок.
Так само, як і кефір, для пізнього харчування підходять ряжанка і йогурт.
Однак якщо ви дбаєте про фігуру, вибирайте мало жирні продукти: замість 3,2% кефіру віддайте перевагу 1%, а замість ряжанки - варенець, при виготовленні якого не використовуються вершки.
Додавання чорниці або зерен граната додасть напою приємний аромат та стимулюючі власти- вості найпотужніших природних антиоксидантів.
Горіхи - дуже поживний продукт, досить з`їсти маленьку жменю, щоб відчути насичення.
Крім того, в горіхах знайдений триптофан - амі- нокислота, яка бере участь в утворенні серо- тоніну, а значить, вживання горіхів на ніч сприяє розслабленню та покращує сон. До речі, ана- логічну дію надає на наш організм і стакан теплого молока з медом.
З усіх горіхів фісташки містять найменшу кіль- кість калорій і жиру, тому на ніч рекомендується їсти саме їх. Зрозуміло, у міру - 30 г фісташок буде достатньо.
Ви звикли їсти вівсяну кашу виключно на сніданок? Пора змінювати звички!
Виявляється, овес, а так само і вівсяні пластівці - один з найбагатших джерел мелатоніну - гормону сну. Тому немає нічого краще, ніж побалувати себе тарілочкою вівсянки перед сном.
Запарте або зваріть кашу на молоці або воді. Додайте кілька крапель меду або кленового сиропу, і страва стане повноцінною, але при цьому залишиться низькокалорійною. Ідеальне поєд- нання для правильного перекусу перед сном!
Крім гормонів сну мелатоніну і серотоніну, банани містять іони магнію, розслаблюючи напру- жені м`язи.
Тому банан, з`їдений на ніч, надасть заспокій- ливий ефект не гірше ромашкового чаю. Крім того, багатий корисними вуглеводами, він швидко втамовує голод. А 60-80 ккал (така примірна калорійність банана) ніяк не позначиться на вашій фігурі.
Крім того, банан - це єдиний фрукт, який не збільшує виділення травних соків, так що ваш апетит не розіграється.
Італійці давно використовують банани як сно- дійний засіб. Для приготування диво-коктейлю вони подрібнюють один банан в блендері, а потім змішують його з 50 г коньяку, додавши трошки кориці. Пити такий коктейль рекомен- дується на ніч маленькими ковтками.
Сир - відмінний варіант пізнього перекусу, оскільки містить мало вуглеводів і багато білка. 18% сир, так само як і знежирений продукт, обходьте стороною, для п`ятого харчування пі- дійде сир з масовою часткою жиру - 5%. Він допоможе вам позбавитися від голоду і швидко відчути насичення.
Оптимальна порція: 100-150 г. Більше 150 г сиру їсти за раз недоцільно, оскільки саме таку кіль- кість білка здатний засвоїти одномоментно наш організм.