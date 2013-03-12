Мармелад виводить з організму шкідливі речовини

12:11, 12 березня 2013
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Цілющий пектин

Учені з Університету Стокгольма стверджують: мармелад, фруктові желе, варення з ягід і фруктів незамінні для здоров`я, тому що міститься в них пектин виводить з організму шкідливі речовини, повідомляє The Epoch Times.

Пектин – це вуглевод рослинного походження, що має незвичайну хімічну структуру, яка дозволяє зв`язувати всі важкі метали. У пектину дуже високі поглинаючі властивості, сильніше, ніж у активованого вугілля, кристалічної целюлози та інших подібних речовин. Тому пектин виводить з організму важкі солі, свинець і різні шкідливі речовини.

Фруктові желе і мармелад не можуть допомогти вирішити всі проблеми організму, але, на думку багатьох фахівців, щоденне вживання цих солодощів допоможе знизити ризик неприємних ускладнень.

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