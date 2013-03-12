У чому користь аквафітнесу

Аквафітнес по праву можна назвати універсальним видом спорту. Він практично не має обмежень за віком, рівнем фізичної підготовки, станом здоров`я і т.п. Завдяки легкості тіла у воді, ним можуть займатися всі бажаючі, отримуючи при цьому колосальне задоволення і користь не тільки від вправ, але і від знаходження в нашому природному середовищі - водному.

Але якщо все вищесказане тебе не переконало, ось 10 чітких і конкретних причин, чому саме аквафітнес підготує тебе до літа якнайкраще:

1. Прискорюється метаболізм.

2. Стрімко спалюється зайвий жир.

3. Тіло набуває рельєфності.

4. Шкіра набуває тонусу.

5. Аквафітнес сприяє спокою і врівноваженості нервової системи.

6. Ідеальна фігура досягається швидше, оскільки опір води сильніший, ніж повітряний - м`язи напружуються більше, ніж на суші.

7. Аквааеробіка помітно зменшує ризик захворювань серцево-судинної системи.

8. Поліпшення сну - вода покращує кровоток, змінює температуру тіла, тонізує м`язи і розслабляє.

9. Тренуватися у воді весело - в басейні немає нудного повторення одних і тих самих вправ на тренажері або необхідності виконувати вправи перед великим дзеркалом і в присутності великої групи.

10. Навантаження відчуваються менше - після аквафітнесу, як правило, немає крепатури.

Ну що, вже біжиш в басейн? Тоді наостанок додамо, що аквааеробікою можна займатися як на дрібній, так і на середній або глибокій воді:

- Мілка вода доходить до стегна - на цьому рівні прекрасно опрацьовуються ноги і сідниці.

- Середня вода - рівень, який доходить до грудей, допомагає скинути вагу і підтягти шкіру тіла аж до грудей і рук.

- Глибока вода (коли не дістаєш до дна) хороша тим, що задіяні всі групи м`язів, такі тренування - найскладніші, але і найрезультативніші.

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