Лікарі зробили все, щоб врятувати життя Оксани Макар - Бахтеєва

Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва не перешкоджала вивезенню Оксани Макар на лікування за кордон.

Про це у інтерв’ю УНІАН заявила Т.Бахтеєва, коментуючи звинувачення матері О.Макар - Тетяни Суровицької.

Народний депутат підкреслила, що українські лікарі зробили все можливе аби надати дівчині необхідну допомогу.

«Рішення щодо транспортування О.Макар за кордон могла прийняти лише її мама, але вона цього не зробила, що власне зафіксовано у медичній документації. Крім того, на той момент не було підготовленого для транспортування літак та не було отримано необхідних віз і документального підтвердження приймаючої сторони», - зазначила Т.Бахтеєва.

За її словами, рішення про неможливість транспортування О.Макар в німецьку клініку ґрунтувалося і на висновках консиліуму лікарів Донецького опікового в центру - директора Інституту невідкладної і відновної хірургії ім.Гусака академіка Гриня, керівника Донецького опікового центру проф.Фісталя, зав.відділом анестезіології і інтенсивної терапії ІНВХ, професора Шано, інших провідних українських медиків.

«Оксані було виконано об`ємне багатоетапне хірургічне втручання, в якому брав участь хірург зі Швейцарії професор Ян Шмідт. Він, до речі, наголошував, що лікування українськими медиками надається в повному обсязі та відповідно до міжнародних протоколів… Донецькі лікарі зробили все можливе, однак тотальне ураження легень на тлі важкого сепсису, отримані опіки 4 ступеню, різке переохолодження, ушкодження трахеї і гортані, унеможливили порятунок життя Оксани», - сказала Т.Бахтеєва.

Вона також нагадала, що ще рік тому Суровицька неодноразово висловлювала подяку і українським лікарям, і особисто Т.Бахтеєвій, за сприяння якої було організовано транспортування потерпілої спецлітаком з Миколаєва до Донецького опікового центру.

«Всі необхідні для лікування Оксани медикаменти були закуплені виключно за бюджетні кошти, а для її мами створено всі належні умови, аби вона перебувала поруч», - нагадала народний депутат.

Як повідомлялося, Миколаївський обласний центр термічної травми, в якому лікували Оксану Макар в перші дні, за кошти благодійного фонду Т.Бахтеєвої, отримав сучасний апарат штучної вентиляції легенів французького виробництва, який був вкрай необхідним для медичного закладу.