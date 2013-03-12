Завтра у Криму очікується 11-16° тепла

Завтра вночі у південній частині України, місцями у східних областях, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях та у Криму очікуються опади, переважно у вигляді дощу.

На решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці на півдні та заході України місцями туман. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 11° морозу, вдень 0-5° тепла; у південних областях та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та області у середу - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.