Косметика викликає онкологічні захворювання

Зараз у світі, мабуть, не знайдеться жодної жінки, яка хоча б раз у житті не користувалася косметичними засобами. При бажанні виглядати по-справжньому "красивою", як правило, забуваються будь-які обмеження і попередження. А тим часом, наслідки можуть бути справді непоправними. Принаймні, так стверджують учені.

У першу чергу, фахівці радять жінкам особливу увагу звернути на використання губної помади. Після тривалих досліджень, американські експерти дійшли висновку, що в 60% губнушок перевищений вміст свинцю. Причому, фахівці говорять, що найбільшу кількість металу містять помади відомих, досить дорогих брендів. Американська кампанія за безпеку косметики протестувала 33 зразки червоної помади різних виробників. Результати виявилися невтішними: 61% зразків містять свинець у концентрації від 0,03 до 0,65 частин на мільйон.

Вміст металу неблаготворно впливає на людське здоров`я. Навіть низькі дози свинцю викликають зниження розумової відсталості, уваги і здатності концентруватися, а ще веде до розвитку агресивності. І це далеко не повний перелік хвороб. Хронічна свинцева інтоксикація викликає синдроми враження крові, нервової системи, шлунково-кишкового тракту і печінки. У центрі особливої небезпеки знаходяться вагітні жінки і діти. Зокрема, у вагітних через користування отруєною помадою може бути викидень. А найстрашніший результат – безпліддя.

Між іншим, у зоні ризику опиняються не тільки представниці прекрасної статі, але й представники сильної половини людства. Доведено, що середньостатистичний чоловік за все своє життя з`їдає від 6 до 8 кілограмів губної помади. А така ж, середньостатистична жінка виробляє цю норму за 3-4 роки.

Сьогодні у всьому світі не існує якихось обмежень на вміст свинцю в помаді. Проте, виробники повинні дотримуватись встановлених норм FDA. У цих правилах саме і йдеться про граничну кількість свинцю у барвниках, що входять до складу помади. А члени Асоціації парфумерії, косметики і засобів особистої гігієни заявили, що свинець у помаду під час виробництва навмисно не додається, він, мовляв, утворюється природним чином. Наскільки правдива ця інформація – говорити складно. Свідомо чи природним шляхом, але важкі метали далеко неблаготворно впливають на людський організм - факт незаперечний і давно доведений.

Губна помада, не єдиний косметичний засіб, який недобре позначається на здоров`ї. Різні пудри, лаки, пінки для ванни тощо щорічно залишають після себе до 20, а то й більше одиниць шкідливих речовин. Усе це викликає алергічні реакції, роздратування і навіть онкологічні захворювання. Британські біохіміки дуже стурбовані цією проблемою. Вони радять украй обережно підходити до обирання косметичних засобів і лише у разі стовідсоткової упевненості купувати собі засоби. Причому найбільшу небезпеку являють компоненти, коли вони знаходяться в змішаному вигляді.

Побоювання з боку вчених викликають і хімічні речовини, до складу яких входять параамінобензойні кислоти, або парабени. Зазвичай їх використовують при виготовленні мила, шампунів, дезодорантів, а також лосьйонів для тіла. Сліди цих кислот виявлені в ракових пухлинах, проте досі простежити зв`язок із захворюванням ученим не вдавалося.

Креми для гоління, піни для ванни і зубні пасти містять луріл сульфат натрію. Зазвичай він служить одним із компонентів для спінювання. А результат – від невеликого подразнення на шкірі, алергія.

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