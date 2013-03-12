Значна повінь цього року не прогнозується, заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських на брифінгу після наради з питань запобігання підтопленню окремих територій внаслідок весняних повеней, що відбулася під головуванням Президента України Віктора Януковіча.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Болотських зауважив, що такого висновку у Держслужбі дійшли на підставі грунтовного аналізу ситуації.

"Весняна повінь в цьому році пройде здебільшого нижче норми або у межах щорічної норми", - сказав він.

За його словами, винятком можуть стати окремі території та населені пункти Волинської та Рівненської областей, де можливе часткове підтоплення, а також окремі території у Чернігівської області поблизу річок. На території Тернопільської області ситуація може ускладнитися через неконтрольовані чи аварійні скиди води з невеликих водосховищ.

Стосовно Карпатського регіону М.Болотських наголосив, що ситуація перебуває під контролем, але режим карпатських річок залежитиме від кількості опадів. Більш того, сказав він, з 8 по 11 березня вже пройшла перша хвиля повені без ускладнень.

Водночас М.Болотських наголосив, що усі служби готові до ліквідації будь-яких наслідків підтоплень.