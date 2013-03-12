МОЗ надасть повну інформацію щодо випробування ліків на дітях

У Міністерстві охорони здоров’я через місяць готові надати повну інформацію про розслідування фактів щодо випробування ліків на дітях, про що заявляють народні депутати від опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Олександр Толстанов.

Він зазначив, що після вчорашньої заяви депутатів було надіслано запити до згаданих у ній закладів стосовно спростування чи підтвердження наведених фактів.

За словами О.Толстанова, це перший крок, а далі МОЗ утворить разом із Академією медичних наук спільну комісію, яка “більш детально розбереться в цій ситуації”, але для роботи комісії потрібен “не один день”.

О.Толстанов пообіцяв журналістам, що через місяць буде зроблений повний аналіз ситуації, і про це будуть поінформовані журналісти та громадськість.

Як сказав заступник міністра, за попередньою інформацією, у Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні справді проводилися клінічні дослідження препарату “Доріпенем”, і в них були задіяні двоє дітей. “У даних дітей спостерігалася стійка ремісія по захворюванню”, - зазначив О.Толстанов, посилаючись на дані клініки.

Він зауважив, що не може зрозуміти, про відсутність якого акредитаційного сертифікату йдеться у заяві народних депутатів.

О.Толстанов наголосив, що Інститут ендокринології та обміну речовин не є закладом МОЗ, а відноситься до Академії медичних наук, водночас звідти прийшла інформація про те, що у клінічному дослідженні препарату “Джінтропін” взяли участь 30 пацієнтів з дефіцитом гормонів росту впродовж 6 місяців.

“І протягом лікування жодних побічних ефектів та негативних наслідків не було зафіксовано. Всі діти завершили лікування з позитивним клінічним результатом - задовільна прибавка в рості”, - наголосив заступник міністра, посилаючись на дані інституту.

При цьому О.Толстанов додав, що у 26 пацієнтів, які брали участь у випробуваннях, дозвіл був підписаний обома батьками, а в чотирьох дітей - лише одним із батьків, але на той час діяв наказ МОЗ, який дозволяв дозвіл одного з батьків.

О.Толстанов також заявив, що Науково-дослідний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ має акредитаційний сертифікат.

“Ви ж розумієте, що такі центри не можуть бути не акредитовані”, - підкреслив він.

За словами О.Толстанова, з приводу використання вакцин проти гепатиту Б і смерті 10 дітей, про що йдеться у заяві, вже повідомлялось раніше, і згідно з висновками, ці смерті жодним чином “не пов’язані із уведенням вакцини”.

О.Толстанов неодноразово наголошував на брифінгу, що всі препарати, про які йдеться у заяві народних депутатів, зареєстровані в Україні і дозволені для використання. При цьому він підкреслив, що у всьому світі проводяться клінічні випробування препаратів, які застосовуються в медичній практиці.

О.Толстанов наголосив, що ця процедура регламентується наказом МОЗ від 23.09.2009 року № 690 про порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

Як повідомляв УНІАН, група народних депутатів від опозиції вимагає від генерального прокурора, голови СБУ, віце-прем’єр-міністра, відповідального за сферу охорони здоров’я, та міністра внутрішніх справ провести перевірку “численних фактів протизаконних клінічних випробувань сумнівних лікарських засобів на дітях, а всіх посадовців, винних у летальних випадках через застосування неперевірених препаратів та вакцин, притягнути до кримінальної відповідальності”.

Авторами звернення є голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, заступник голови фракції «Батьківщина» Андрій Іванчук, народні депутати від «Батьківщини» Павло Петренко, Олександра Кужель, Максим Бурбак, Андрій Пишний, Юрій Вознюк, Геннадій Зубко, Андрій Головко, Тетяна Донець, Лілія Гриневич та Анатолій Дирів, а також представник ВО «Свобода» Олег Махніцький і член фракції «УДАР» Роман Романюк.

Як заявляють депутати, у відділенні дитячої ендокринної патології державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ» 26 пацієнтів брали участь у клінічних випробуваннях китайського препарату «Джінтропін» після закінчення строку, визначеного страховим договором, а інформаційні згоди 9 пацієнтів, всупереч вимогам законодавства, були підписані лише одним із батьків, замість обов’язкових двох.

У зверненні йдеться, що у відділенні дитячої кардіології Науково-дослідного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ при дослідженні препарату «Босентан» виявлені випадки неповідомлення органів опіки і піклування про участь у клінічному випробуванні одного із дітей, а самі клінічні випробування проводилися без акредитаційного сертифікату закладу охорони здоров’я.

Також, наголошують депутати, клінічне дослідження терапії препаратом «Доріпенем» у педіатричному відділенні Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні проводилося без акредитаційного сертифікату майже півтора року.

“У документах також підкреслюється, що у 2012 році Міністерство закупило вакцини проти гепатиту В неналежної якості у ПАТ «Фармстандарт-Біолік», наслідком чого стали численні летальні випадки. Лише за офіційними даними в результаті застосування зазначеної вакцини померло понад 10 дітей”, - йдеться у зверненні опозиції.