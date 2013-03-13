Як підготувати організм до посту

Дієта перед постом - дуже важливий підготовчий процес для організму. Адже різкий перехід на нескоромний режим харчування є сильним стресом. Щоб уникнути цього, в передпісну дієту варто увійти вже напередодні Масляної, яка в цьому році почнеться вже 11 березня.

У вихідний перед Масляною варто спробувати розвантажувальний день (ні в якому разі не роби такий експеримент два дні поспіль). Наприклад, чудовим рішенням буде яблучний або кефірно-яблучний день.

Далі розповімо тобі про харчування під час підготовчого тижня перед Великим постом - Масляної. Багато хто вважає, що в цей час немає жодних харчових обмежень, але це далеко не так. У Масляну вже не дозволено їсти м`ясо, тому якщо хочеш побалувати себе свіжим стейком - зроби це до 11 березня.

Крім того, весь передпісний тиждень ділиться на два періоди: вузьку (перші три дні) і широку Масляну. Назви говорять самі за себе - в перший період не варто захоплюватися начинками і жирними млинцями, у другій же половині можна дозволити собі трохи «розгулятися». Але це не означає, що можна забувати про дієту, адже млинці за своїм складом є висококалорійною їжею.

Тому керуйся певними порадами під час приготування млинців:

Використовуй вівсяне, гречане або житнє борошно

Цукор заміни медом

Молоко розбавляй водою

Смаж тонкі млинці на мінімумі олії

Максимум дозволених млинців за день - 4

Важливо не складати свій раціон винятково з млинців і чергувати їх з більш корисною їжею.

Виходячи з цього, дієта перед постом дуже проста: тобі достатньо відмовитися від м`яса, обмежувати себе в їжі і не перестаратися з млинцями.

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