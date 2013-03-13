Як правильно вибирати лінзи для очей

"Перед придбанням лінз — обов`язково консультуйтеся з лікарем, - наголошує офтальмолог Зоя Ткаченко, 48 років. - Лінзи, як і взуття: потрібно приміряти. Неправильно підібрані лінзи призводять до травм очей. Тому в першу чергу лікар підбирає лінзу під розмір ока, вимірює діаметр рогівки та виписує рецепт. За ним можна придбати лінзи у оптиці чи спеціалізованій клініці. З лінзами не можна лягати спати, відвідувати душ, басейн чи сауну — є ризик занесення інфекцій. Не можна носити також при застудах. Уникайте потрапляння лаків, спреїв, парфумів , це призведе до псування. Важлива рекомендація — одягайте лінзи перед нанесенням макіяжу. Ходити з ними можна 6 днів на тиждень, сьомий обов`язково має бути вихідний".

Зберігають лінзи у спеціальному контейнері із універсальним дезинфікуючим розчином. В жодному разі не промивати проточною водою і не класти у холодильник.

Якщо ви вже користуєтеся лінзами, не забувайте кожні шість місяців відвідувати окуліста.

"Популярними звичайні кольорові лінзи стали не так давно — років три-чотири тому. Жінки звертаються, коли прагнуть у собі радикальних змін. То починають із зачіски та кольору волосся, а зміни доповнюють кольором очей. Маю пацієнтку, яка приходить до мене щопівроку і замовляє лінзи іншого кольору. Останнього разу ми підібрали їй лінзи під колір волосся — помаранчевого відтінку. Але таких сміливих мало. Найпопулярніші кольори — темно- коричневий та зелений. З такими очима жінки почувають себе впевненіше. Рідше запитують блакитний. Чоловіки, як правило, такими лінзами не цікавляться. За свою практику пам`ятаю лише один випадок, коли хлопець купував блакитні лінзи, бо хотів познайомитися із дівчиною і вразити її кольором очей. Це був син моєї подруги."

gazeta.ua