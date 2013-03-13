Їсти після 18:00 - потрібно!

Повна відмова від вечері загрожує утворенням каменів в жовчному міхурі. Про це розповіла дієтолог, ендокринолог Наталія Самойленко, м.Київ.

Тривала перерва в їжі (наприклад, не їсти після 18-00) провокує застій в гепатобіліарній системі. У результаті створюються ідеальні умови для дискінезії жовчовивідних шляхів і утворення каменів в жовчному міхурі.

Правильна вечеря повинна відбутися за 3-4 години до сну, підкреслила лікар. Більшості людей зручно вечеряти після роботи в 19-19.30. За вечерею потрібно їсти білкові продукти (це риба, кисломолочні продукти, яйця) і овочі. Така їжа ідеально відповідає людській фізіології. А ось солодкі йогурти і банани не підходять для вечері – вони містять багато вуглеводів, а увечері в організмі понижена здатність утилізувати глюкозу.

likar.info