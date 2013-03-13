Сафіуллін закликає пропагувати здоровий спосіб життя

Міністр молоді та спорту Равіль Сафіуллін вважає за необхідне скоротити рекламу алкоголю на телебаченні й пропагувати здоровий спосіб життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції.

«Річ у тому, що якщо ми не пропагуватимемо здоровий спосіб життя, можна збудувати скільки завгодно палаців спорту, спортмайданчиків - ні діти, ні дорослі ходити туди не будуть. Поки ми не станемо на екранах наших телевізорів обстоювати здоровий спосіб життя, поки ми не показуватимемо наших видатних спортсменів, не показуватимемо їхні досягнення, нічого не буде», - сказав Р.Сафіуллін.

Він зазначив, що на всіх українських телеканалах постійно рекламуються алкогольні напої, в будь-який час дня і ночі. За словами міністра, навіть три роки тому на екранах телевізорів було менше реклами алкогольних напоїв.

«А ні, щоб показати, що є майданчик, що діти туди пішли, що це дасть батькам, як людина почуватиметься - ніколи немає, на жодному каналі», - підкреслив Р.Сафіуллін.

Крім того, він зазначив, що останнім часом на 6 українських телеканалах були скасовані спортивні новини.