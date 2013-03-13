Завтра в Україні потеплішає, але йтиме дощ

Завтра, 14 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вдень у західних областях йтиме дощ, на Львівщині, Волині та в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

На дорогах північної половини ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, 5-10 м/с, вдень у південній частині та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у центральних та східних областях 6-11°; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області вночі істотних опадів не передбачається, вдень пройде дощ. Температура на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. У м. Києві температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.