Скоротять 4 тисячі працівників військово-медичних закладів

Планується скоротити на 4 тисячі працівників військово-медичних закладів.

Про це повідомив т. в. о. директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Ігор Данильчук сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що на сьогодні в Збройних Силах України налічується близько 180 тисяч осіб, а передбачається, що на кінець 2017 року їх буде 115 тисяч. За його словами, на даний час у військово-медичному департаменті працюють 11,5 тис осіб, тому орієнтовно до кінця 2017 року за рахунок оптимізації працюватиме 7,5 тисяч осіб. Він зазначив, що передбачається оптимізація госпіталів, які розміщені в місті Старий Костянтинів, місті Новоград-Волинський, в смт Черкаське Дніпропетровської області. В той же час він наголосив, що дана концепція реформування поки що не затверджена і це тільки попереднє напрацювання.

При цьому І.Данильчук підкреслив, що в процесі оптимізації чисельності медичної служби будуть враховані “всі соціальні складові і не буде порушено жодної конституційної норми щодо надання меддопомоги пенсіонерам”. Він підкреслив, що були звернення від громадських організацій по ряду госпіталів в Україні. За його словами, поліклініка 1121 в місті Івано-Франківську з денним стаціонаром не буде скорочена і “в перспективі до 2017 року це питання порушуватись не буде”. Говорячи про Луцький військовий госпіталь, він зазначив, що навіть в разі оптимізації чисельності його працівників не буде порушено прав людей на медичне забезпечення. І.Данильчук, розповідаючи про Військово-медичний клінічний центр в місті Вінниця зазначив, що “він не буде скорочений, а буде оптимізовано його чисельність в розумних і достатніх межах для того, щоб він не втратив своїх можливостей по наданню кваліфікованої допомоги”.

В той же час він підкреслив, що ті військові госпіталі, які мають по 100-200 ліжок, “будуть трансформовані та реформовані в поліклініки з денним стаціонаром з врахуванням тієї кількості військовослужбовців, які проживають в даному населеному пункті”.

Заступник міністра оборони України Артуро Бабенко зазначив, що склалася ситуація, коли в госпіталях, “де за рік обслуговується 80-100 осіб, є по 600 чоловік персоналу”. “Це занадто, тут необхідно вирішувати питання”, - наголосив він. В той же час він підкреслив, що при реформуванні необхідно зробити все для того, щоб з балансу медичних закладів були забрані об’єкти, які їм не потрібні, але на утримання яких мають виділятися гроші. Він підкреслив, що на сьогодні медична служба ЗСУ має потужний науковий потенціал, оскільки у військово-медичних закладах працює 117 кандидатів наук, 36 докторів наук, 80 заслужених лікарів України і заслужених працівників охорони здоров’я України.

Т. в. о. начальника Української військово-медичної академії Василь Варус зазначив, що 30% медичних спеціалістів лікарів у ЗСУ є випускниками академії. За його словами, 72% викладачів академії “мають бойовий досвід і брали участь у миротворчих місіях”. Він додав, що на сьогодні на хірургічній кафедрі академії в рік проводиться близько 1500 операцій.

Голова громадської ради при МОУ Юрій Михайленко наголосив, що реформа в Збройних Силах необхідна, але вона має проводитися так, щоб було забезпечено достойний рівень лікування ветеранів військової служби, працівників ЗСУ.