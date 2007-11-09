Черновецький розпродасть інфекційні корпуси київських лікарень?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав доручення головному управлінню охорони здоров`я Київської міської державної адміністрації і своєму першому заступникові Денису БАССУ вивчити можливість винесення інфекційних відділень лікарень за межі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення мер дав сьогодні на розширеному засіданні колегії КМДА.

Так, звертаючись до начальника ГУ охорони здоров`я Людмили КАЧУРОВОЇ, він сказав: “Мені як мерові Києва потрібні будуть ваші пропозиції стосовно винесення інфекційних корпусів за межі міста, тому що це ніяк не зашкодить хворим, вони в цілому перебувають в лікарні, і тут проблеми з транспортом немає. Але одночасно тут можна було б, і Д.БАСС повинен проаналізувати, які інвестиційні проекти можуть мати місце у зв`язку з винесенням цих корпусів за межі міста”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив провести всю необхідну роботу і надати йому на розгляд інформацію протягом двох тижнів.

Зокрема, Д.БАССУ він доручив вивчити питання, наскільки привабливими будуть ті або інші інвестиційні проекти на території винесених лікарень. В тому випадку, якщо об`єкт буде не інвестиційно привабливим, то місто, за словами мера, «виноситиме інфекційні відділення за кошти міського бюджету».