"Паливо" для тренувань
Організму потрібні складні вуглеводи
Перед початком вправ вашому організму потрібні складні вуглеводи, а після закінчення тренувань - вуглеводи та білки.
Справа в тому, що організм перетворює вуглеводи в глюкозу - цукор в крові, який є основним джерелом "підзарядки" для м`язів під час навантаження. Однак, це не означає, що перед тренуванням допустима важка їжа.
Крім того, пам`ятайте про те, що між початком тренування і основним прийомом їжі повинно пройти не менше двох годин. Саме така кількість часу потрібна організму, щоб запустити процес травлення.
За 30 хвилин або годину до початку тренування ви можете перекусити чимось легким. Складні вуглеводи входять до складу хліба з борошна грубого помелу, вівсяної каші, рису - особливо коричневого і бобових.
Після тренування краще їсти вуглеводно-білкову їжу. Білки сприяють нарощуванню м`язової маси, допомагають відновити кісткову масу, шкіру та інші тканини, а це особливо важливо після того, як ви змусили м`язи неабияк потрудитися.
До білкової їжі ми відносимо м`ясо - вибирайте нежирні сорти, свійську птицю, яйця, рибу, соєві продукти, такі як тофу, молочні продукти, наприклад, молоко з низьким вмістом жиру, сири і йогурти. Пам`ятайте про те, що мінімальна кіль- кість води в день для вас - вісім склянок.
Щоб підтримувати рівень цукру в крові в нормі, дуже важливо вибирати здорову їжу, особливо якщо ви займаєтеся спортом.
Коли рівень цукру в крові знижується, зменшується ваш енергетичний потенціал, а це негативно позначається на якості виконання вправ.
Перед тренуванням краще вибирати корисну їжу. Звичайно, набагато легше перекусити чимось жирним або солодким, вважаючи, що під час тренування ви працюєте. І правда, під час тренування ви витрачаєте більше калорій, однак, при неправильному харчуванні всі ваші зусилля, на жаль, зводяться до нуля. Отже, стежте за своїм раціоном.
До того, як поласувати черговим десертом, задайте собі питання, наскільки ви голодні. Прой- діть тест, який дозволить вам визначити рівень голоду.
І так, ваша відповідь:
• Не голодна
• Починаю думати про їжу, однак можу потерпіти
• Якби мені запропонували перекусити, я б не відмовилася
• Трохи голодна - подивлюся, що у мене в холодильнику
• Мені потрібно перекусити, тому що я не можу зосередитися
• Голодна
• Дуже голодна
• Вмираю від голоду
Ви можете щось перекусити, якщо ваш стан відповідає рівню 5. Якщо ви оцінюєте своє почуття голоду від 1-го до 4-го рівня, то вам просто нудно.
У цьому випадку спробуйте зробити так: коли відчуєте голод випийте склянку води, потім поверніться до своїх справ, а через 15 хвилин знову запитайте себе, чи хочете ви їсти. Швидше за все, ви з подивом виявите, що не голодні.