Що потрібно знати про інфаркт

Головна ознака інфаркту - пекучий давлячий біль за грудиною, який триває більше 20 хвилин і не знімається ліками, каже харківський кардіолог Олександр Рильцов, 38 років. Настає дуже різко і несподівано.

"Якщо ви прийняли таблетку нітрогліцерину, за 5 хвилин ще одну і не помогло, негайно викликайте швидку. Дорога кожна хвилина."

У деяких хворих виникають напади задухи, нудота і блювота. Може боліти під ложечкою. Людина швидше стомлюється, напади болю сильнішають і частішають. Більшість хворих за кілька днів до інфаркту слабнуть, їм бракує повітря. Може боліти живіт, при доторку біль не стає сильнішим. Це буває при пошкодженні задньої стінки серця. Інколи інфаркт плутають з отруєнням.

"Інфаркт - це розрив атеросклеротичної бляшки. Вона пошкоджує судину. Виникає тромб, який її закупорює і не пускає кров до серця. Воно не отримує кисню і поступово відмирає. Коли тромб ще утворюється, є трохи часу. Тоді виникають збої ритму. Тиск може різко підвищитися або впасти. Паморочиться у голові, темніє в очах, людина втрачає свідомість. Що раніше лікувати, то менше клітин серця загине. Більше шансів на повноцінне життя."

gazeta.ua