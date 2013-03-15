Екстрена медична допомога повністю забезпечена всіма необхідними медикаментами

13:56, 15 березня 2013
Країна
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Це відбувається не лише в пілотних регіонах, а й по всій території України. За її словами, у минулому році на забезпечення лікарськими засобами бригад швидкої допомоги у вигляді субвенцій було виділено 323 млн грн...

Держава в повному обсязі фінансує забезпечення швидкої допомоги всіма необхідними видами медикаментів.

На цьому наголосила міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова під час спілкування з регіональними журналістами, яке відбулося в МОЗ України, повідомили УНІАН у пре5с-службі Міністерства охорони здоров’я.

Як зауважила Р.Богатирьова, це відбувається не лише в пілотних регіонах, а й по всій території України. За її словами, у минулому році на забезпечення лікарськими засобами бригад швидкої допомоги у вигляді субвенцій було виділено 323 млн грн. «За останній час в нас не було жодного випадку, коли швидка не надала допомоги хворому із-за відсутності того чи іншого медикаменту», - підкреслила Р.Богатирьова. Міністр повідомила, що екстрена допомога забезпечується всіма необхідними ліками і в цьому році, зазначивши, що на станціях швидкої допомоги достатній запас медикаментів.

За словами міністра, реформування медичної галузі передбачає ряд заходів щодо модернізації екстреної медичної допомоги. По-перше, відбуватиметься оновлення автопарку системи екстреної медичної допомоги у всіх регіонах країни. У 2012 році для потреб пілотних регіонів було закуплено 286 автомобілів швидкої медичної допомоги, нагадала Р.Богатирьова. В цьому році урядом прийнято рішення про забезпечення закупівлі сучасного спеціалізованого санітарного транспорту, який відповідає вимогам діючого національного стандарту, у обсязі не менше 1000 одиниць на рік. У разі додержання таких темпів оновлення транспорту протягом чотирьох років можна буде вийти на планову заміну санітарного транспорту в обсягах 200-300 автомобілів на рік.

По-друге, підкреслила міністр, передбачається створення організаційно-технічних та інших умов для забезпечення виконання нормативу прибуття бригади екстреної медичної допомоги до місця виклику. Це включає в себе забезпечення відповідного стану доріг, освітлення вулиць, нанесення номерів на будинки, працюючі ліфти тощо. Відповідальність за це, зауважила Р.Богатирьова, несуть голови облдержадміністрацій та органи місцевого самоврядування.

І по-третє - до кінця року планується введення в експлуатацію централізованої оперативно-диспетчерської служби Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У рамках національного проекту "Вчасна допомога", зазначила Р.Богатирьова, буде створено 27 диспетчерських центрів в усіх областях України, які прийматимуть виклики та, використовуючи сучасні технології GPS-навігації, скеровуватимуть "швидкі" по всій області. А додаткові пункти базування швидкої допомоги при амбулаторіях забезпечать доступ до екстреної допомоги навіть найвіддаленішим населеним пунктам. Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з єдиною потужною оперативно-диспетчерською службою, звернула увагу міністр, стануть адміністративними органами, які будуть координувати служби та впорядкувати фінансові потоки завдяки централізації їх на обласному рівні.

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