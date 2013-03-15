Завтра в Україні очікується похолодання

Завтра вночі у західних та місцями у північних областях України очікується невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Очікується зниження температури: вночі 4-9° морозу, у західних областях до 13° морозу, вдень 1-6° морозу (на Одещині та Миколаївщині вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла).

У східних, Дніпропетровській областях, Криму і Приазов`ї часом дощі, вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура протягом доби 3-8° тепла, на Луганщині до 12°.

У західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

У Києві та області у суботу вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.