Держлікслужба вже видала 141 ліцензію на імпорт ліків

Держлікслужба України станом на 15 березня прийняла рішення про видачу ліцензії 141 суб`єкту господарювання на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, за інформацією Державної служби України з лікарських засобів, яка постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2013 року №103 "Про внесення зміни до пункту 5 переліку органів ліцензування" визначена органом ліцензування господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, станом на 12-ту годину 15 березня 2013 року прийнято 142 заяви на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів.

За результатами розгляду заяв та документів, що додані до них, Держлікслужбою України прийнято рішення про видачу ліцензії 141 суб`єкту господарювання на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, а також засвідчених Держлікслужбою України копій зазначеної ліцензії для відокремлених підрозділів ліцензіата.

Нагадаємо, Держлікслужба України з 1 березня 2013 року розпочала видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів за спрощеною процедурою.

Станом на 5 березня Держлікслужбою було прийнято рішення про видачу ліцензій 129 суб`єктам господарювання на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів.