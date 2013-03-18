Правила догляду на шкірою обличчя

"Якщо ми за можливості уникатимемо шкідливих факторів, то зможемо уповільнити старіння. Тоді цілком реально, що перші зморшки з`являться не у 30, а в 60 років", - впевнений Паоло Джакомоні, віце-президент Herbalife з продуктів зовнішнього харчування, доктор біохімії та магістр фізики.

"Гігієна — перший крок на шляху до здорової шкіри. Але агресивні миючі засоби і хімікати знімають ліпідний шар шкіри. Засоби для шкіри мають заспокоювати її, лишати еластичною і м`якою. Слідкуйте за складом засобу. В ідеалі він має містити сульфати і парабени", - радить експерт.

За словами Паоло Джакомоні, використання сонцезахисного крему значно знижує темпи старіння. Ним необхідно користуватись не лише у літню спеку, а й на весні чи восени.

"У моряків шкіра нееластична, має багато зморшок, бо ці люди ввесь час працюють під сонцем. А у монашок шкіра ідеальна, бо шию вони прикривають".

Призупинити процеси старіння допоможе і якісна косметика.

"Засоби для шкіри повинні мати найбільш дієві антиоксиданти — вітаміни Е, С, бета-каротин для захисту клітин від вільних радикалів. А натуральні екстракти і олії очищують, живлять і зволожують. Наука довела їх ефективність. Перші їх результати видно вже через кілька днів. Шкіра змінює тон і стає м`якою".

"Для уповільнення процесу старіння косметику необхідно ще й правильно використовувати. Розглянемо, приміром, сонцезахисний крем. Рівень захисту підвищується, якщо нанести 2 міліграми крему на сантиметр шкіри. Якщо нанести менше, то й захист буде малоефективний. Крем треба наносити щодві години, якщо довго знаходитесь під сонцем. Якщо забудете про чергову дозу крему, його дія припиниться".

"Зберегти шкіру молодою — не так складно, як здається. Достатньо дотримуватись її гігієни, відмовитись від паління, не зловживати алкоголем. Також — правильно використовувати якісну косметику", - додав Джакомоні.