Приємні способи подолати нудьгу

Погана погода, авітаміноз, болісне очікування весни, тепла і сонечка - все це в купі з життєвими труднощами (кредит, криза в особистому житті і т.п.) в результаті сприяє тому, що ви впадаєте в нудьгу, а потім - і в депресію . Хочеться вирватися з кола проблем і втекти кудись на край світу...

Спокійно, тікати зовсім не обов`язково! Навіть в суєті буднів можна знайти, чим себе потішити! Та ще й зробити це легко, весело, невимушено і без особливих грошових і часових витрат. Як то кажуть - було б бажання, а можливості вам відкриє tochka.net:

1. Заведіть домашнього улюбленця.

Прийшовши додому, де нас зустрічає улюблена тварина, посміхнувшись їй, взявши на руки, ми відразу ж відпускаємо емоційне напруження на енергетичному рівні. А піклуючись про вихованця щодня, ми використовуємо закладену в нас материнську любов, реалізуючись як жінка.

2. Їжте солодощі.

І забудьте про дієти, хоча б на якийсь час! Згідно Аюрведі, шоколад благотворно впливає на жіночу гормональну систему, яка відповідає, в тому числі, за настрій і красу. А для вироблення серотоніну і підвищення настрою в період депресії шоколад дуже важливий разом із іншими "антидепресантами": сухофруктами, цукатами, фруктами (в тому числі цитрусами). Урізноманітніть свій раціон.

3. Подорожуйте.

Головне - вчасно визначити, що є подорожжю, а що - втечею від себе. До останнього можна віднести занадто часті поїздки з усвідомленою спрагою нового і надіями, що "після цієї поїздки все точно зміниться".

Якщо ж вас зупиняють думки, що подорожі - це дорого, у вас немає часу або повно важливіших занять, пам`ятайте, що дивне - поруч. І найяскравіші враження можуть чекати навіть в сусідньому місті.

4. Займіться екстремальним спортом.

До нього відносяться стрибки з парашутом, квадроцикли, банджі-джампінг, лазіння по горах, дайвінг - одним словом, способів стимулювати викид ендорфіну в кров маса! А він, як відомо, впливає на емоційний стан і зменшує рівень тривожності і смутку, від яких ви страждаєте.

5. Змініть імідж.

У нас, жінок, є цілий арсенал зброї від нудьги: масаж, манікюр, макіяж та інші СПА-радощі. Як мінімум, почніть з улюбленої сукні, зачіски та візажу в салоні - і від пригніченості не залишилося й сліду!

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