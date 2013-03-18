У березні тепла не буде

Значного підвищення температури повітря на всій території України до кінця березня не передбачається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на брифінгу у понеділок.

«На жаль, весна затримується, і до кінця березня не варто чекати приходу весни до України», - сказав він.

За словами М.Кульбіди, в період з 19 по 23 березня температура повітря дещо підвищуватиметься: вночі стовпчики термометрів опустяться до 2-9 градусів морозу, вдень очікується 1-6 градусів тепла. При цьому у зв`язку з проходженням територією країни атмосферних фронтів М.Кульбіда прогнозує випадання опадів у вигляді снігу в західних областях і дощу – в центральних, східних і південних.

Починаючи з 24 березня, до України прийде нова хвиля холодного повітря. Вночі температура опуститься до 6-11 градусів морозу, вдень буде до 2-7 градусів нижче нуля.

Директор Укргідрометцентра висловив припущення, що потепління в країні почнеться в перші п`ять днів квітня.