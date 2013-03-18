П'ять ознак алергії на косметику

1. Свербіння і паління тих ділянок шкіри, де було нанесено даний косметичний засіб;

2. Почервоніння в місцях застосування і запалення у вигляді кропив`янки;

3. Темні круги і мішки під очима, набряклість повік, спазматичні болі навколо очей, слизисті виділення в куточках очей, часте почервоніння кровоносних судин очних білків, поява ячменів і лускатих алергічних висипань на поверхні верхньої повіки;

4. Алергічна реакція слизистих оболонок горла, носа: свербіння горла, носові виділення, закладеність носа або носоглотки;

5. Набряклість губ, повік, а також прискорені вугрові висипання на шкірі.

Буває таке, що, застосовуючи косметичний засіб, ми не звертаємо уваги на легкі ознаки алергії, а буває, що вони і не виявляються зовсім. День за днем, користуючись однією і тією ж тушшю, ми раптом в один прекрасний ранок прокидаємося з мішками під очима, повіки горять і сверблять, і їх не тільки боляче відкрити і закрити, але і просто умиватися доводиться з відчуттями дискомфорту.

Саме з цієї причини косметологи рекомендують обов`язково змивати на ніч свій вечірній макіяж, оскільки ви не можете бути упевнені, як проявить себе за ніч ваша кохана дорога туш, і з якими очима вам доведеться вранці йти на роботу або вести дитину в дитячий садок.

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